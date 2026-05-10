ΗΠΑ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Η στιγμή που το αεροσκάφος της Frontier Airlines παρέσυρε τον πεζό

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο του Ντένβερ στις ΗΠΑ, όταν αεροσκάφος της Frontier Airlines παρέσυρε και σκότωσε έναν άνδρα που είχε εισβάλει στον διάδρομο απογείωσης, λίγα δευτερόλεπτα πριν την απογείωσή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν το αεροσκάφος με προορισμό το Λος Άντζελες, επιτάχυνε για απογείωση. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας είχε πηδήξει τον περιμετρικό φράχτη του αεροδρομίου και βρέθηκε στον διάδρομο περίπου δύο λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

Η δραματική στιγμή μάλιστα, καταγράφηκε σε ηχητικό από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ο πιλότος ενημέρωσε αμέσως τους ελεγκτές ότι το αεροσκάφος είχε χτυπήσει άνθρωπο και ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον κινητήρα.

«Μόλις χτυπήσαμε κάποιον. Έχουμε φωτιά στον κινητήρα», ακούγεται να λέει ο κυβερνήτης αμέσως μετά τη διακοπή της απογείωσης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου: «Σταματάμε στον διάδρομο. Υπήρχε ένα άτομο που περπατούσε πάνω στον διάδρομο. Έχουμε 231 ψυχές στο αεροσκάφος», αναφερόμενος στους επιβάτες και το πλήρωμα.

Στο Airbus A32ζ, επέβαιναν συνολικά 224 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

Αεροσκάφος παρέσυρε πεζό στο αεροδρόμιο του Ντένβερ: «Νόμιζα ότι θα καούμε ζωντανοί»

Μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά στον κινητήρα, ενώ καπνοί άρχισαν να γεμίζουν την καμπίνα του αεροσκάφους. Η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου έσπευσε άμεσα στο σημείο και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο.

Για προληπτικούς λόγους πραγματοποιήθηκε εκκένωση του αεροσκάφους μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την εταιρεία και τις αρχές του αεροδρομίου, 12 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια του περιστατικού ή της εκκένωσης, ενώ πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Την ίδια ώρα, επιβάτες περιέγραψαν στιγμές τρόμου μετά τη σύγκρουση. Ο Χοσέ Θερβάντες, που βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος, δήλωσε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και στη συνέχεια είδε τη δεξιά πτέρυγα να τυλίγεται στις φλόγες. «Άκουσα έναν δυνατό χτύπο και μετά είδα τη δεξιά πτέρυγα να έχει πάρει φωτιά και να εκρήγνυται», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Νόμιζα ότι θα καώ μέχρι θανάτου. Όταν είδα τη φωτιά και τον καπνό, πίστεψα πραγματικά ότι θα καούμε».

Με πληροφορίες από BBC

