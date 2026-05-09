ΗΠΑ: Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από αεροσκάφος στον διάδρομο του αεροδρομίου του Ντένβερ

Εκτιμάται ότι ο άνδρας είχε παραβιάσει τον περιμετρικό φράχτη του αεροδρομίου και κινούνταν στον διάδρομο απογείωσης τη στιγμή της σύγκρουσης

Νεκρός είναι ο άνδρας που παρασύρθηκε και χτυπήθηκε από αεροσκάφος της Frontier Airlines, στο αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια της απογείωσης του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο.

Το περιστατικό προκάλεσε επίσης μικρής διάρκειας φωτιά σε έναν από τους κινητήρες του, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία και τις αρχές του αεροδρομίου, το αεροσκάφος με 224 επιβάτες και πλήρωμα εκκενώθηκε άμεσα μέσω των φουσκωτών διαδρόμων έκτακτης ανάγκης, καθώς παρατηρήθηκε καπνός στην καμπίνα.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία πίσω στον τερματικό σταθμό, ενώ δώδεκα άτομα ανέφεραν ελαφρούς τραυματισμούς και πέντε χρειάστηκαν νοσηλεία.

Αεροσκάφος χτύπησε πεζό στο αεροδρόμιο του Ντένβερ: Τι εκτιμούν οι αρχές

Οι αρχές αναφέρουν ότι το άτομο που σκοτώθηκε δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ εκτιμάται ότι είχε παραβιάσει τον περιμετρικό φράχτη του αεροδρομίου και κινούνταν στον διάδρομο απογείωσης τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο, ο έλεγχος της περίφραξης έδειξε ότι ήταν άθικτη, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως παράνομη είσοδος σε χώρο υψηλής ασφάλειας.

Η πτήση εκτελούσε δρομολόγιο προς το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όταν δόθηκε άδεια απογείωσης από τον πύργο ελέγχου.

Λίγο αργότερα, ο πιλότος ενημέρωσε ότι το αεροσκάφος «σταμάτησε στον διάδρομο» και ότι είχε συμβεί σύγκρουση, αναφέροντας και πυρκαγιά στον κινητήρα.

Με πληροφορίες από BBC

 
