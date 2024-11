ΗΠΑ: Και δεύτερος παρουσιαστής του Fox -και πρώην παίκτης reality- υπουργός στην κυβέρνηση Τραμπ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ διάλεξε τον Σον Ντάφι, έναν παρουσιαστή του Fox Business, πρώην Βουλευτή και άλλοτε αστέρα τηλεοπτικών reality για να ηγηθεί του υπουργείου Μεταφορών.

Έτσι, ο Ντάφι γίνεται ο δεύτερος παρουσιαστής - σχολιαστής του τηλεοπτικού σταθμού Fox που αναλαμβάνει ρόλο στο επερχόμενο υπουργικό συμβούλιο των ΗΠΑ, έπειτα από τον Πιτ Χέγκσεθ, τον εκλεκτό του 45ου και 47ου προέδρου για το υπουργείο Άμυνας. Βέβαια, όλα τα άτομα που έχουν ανακοινωθεί ως υποψήφιοι υπουργοί θα πρέπει να λάβουν έγκριση από το Κογκρέσο, προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Εάν η υποψηφιότητα του Ντάφι επιβεβαιωθεί, θα έχει στη διάθεση του έναν ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Ο Σον υπήρξε ένας εξαιρετικός και ιδιαίτερα αγαπητός δημόσιος λειτουργός», έγραψε ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι ο Ντάφι θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία του στο Κογκρέσο για να φέρει μία «χρυσή εποχή στις μεταφορές».

