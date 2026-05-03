ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ «παγώνει» αιολικά έργα για λόγους «εθνικής ασφάλειας»

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ουσιαστικά «παγώσει» την ανάπτυξη χερσαίων αιολικών πάρκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας και προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις σε δεκάδες επενδυτικά σχέδια.

Σύμφωνα με τους Financial Times, περίπου 165 έργα σε ιδιωτικές εκτάσεις έχουν μπλοκαριστεί ή καθυστερούν, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει σταματήσει ή επιβραδύνει τη διαδικασία εγκρίσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έργα που βρίσκονταν στο τελικό στάδιο έγκρισης, άλλα που διαπραγματεύονταν τους όρους με το Πεντάγωνο, αλλά και περιπτώσεις που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα απαιτούσαν καν σχετική έγκριση.

Η εμπλοκή του υπουργείου Άμυνας αποτελεί συνήθη διαδικασία για τα αιολικά πάρκα, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παρεμβαίνουν στη λειτουργία στρατιωτικών ραντάρ. Συνήθως η αξιολόγηση ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ όπου απαιτείται, οι εταιρείες καλύπτουν το κόστος τεχνικών προσαρμογών στα συστήματα εντοπισμού.

Ωστόσο, από τον Αύγουστο του 2025 οι διαδικασίες έχουν ουσιαστικά σταματήσει. Οι εταιρείες δεν λαμβάνουν απαντήσεις από το υπουργείο Άμυνας, προγραμματισμένες συναντήσεις ακυρώνονται χωρίς να επαναπρογραμματίζονται και οι αιτήσεις τους δεν εξετάζονται, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Από τα έργα που επηρεάζονται, 35 έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με το υπουργείο Άμυνας και περιμένουν την τελική έγκριση. Άλλα 30 είχαν λάβει προφορικό «πράσινο φως» και αναμένουν τη γραπτή επιβεβαίωση, περίπου 50 βρίσκονται ακόμη σε διαπραγματεύσεις με το Πεντάγωνο, ενώ άλλα 50 – τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα θεωρούνταν χαμηλού κινδύνου – έχουν επίσης μπλοκαριστεί.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην μεγαλύτερη ηλιακή επένδυση των ΗΠΑ

Συνολικά, τα έργα αυτά θα μπορούσαν να αποδώσουν περίπου 30 γιγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος, ποσότητα επαρκή για την κάλυψη των αναγκών περίπου 15 εκατομμυρίων νοικοκυριών.

Σε επιστολές που εστάλησαν στις αρχές Απριλίου, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τις επιπτώσεις ενεργειακών έργων στην εθνική ασφάλεια.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, τόσο σε ιδιωτικές εκτάσεις όσο και σε θαλάσσια αιολικά πάρκα σε ομοσπονδιακά ύδατα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αναστολή έργων έχουν μπλοκαριστεί από ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στα αιολικά πάρκα, χαρακτηρίζοντάς τα «τη χειρότερη μορφή ενέργειας» και δηλώνοντας ότι στόχος του είναι να μην κατασκευαστούν νέες ανεμογεννήτριες.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή κατάσταση», δήλωσε ο επικεφαλής της American Clean Power Association, Jason Grumet, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης σε έργα ιδιωτικών εκτάσεων δύσκολα συμβαδίζει με τις αρχές της ελεύθερης αγοράς.

Από την πλευρά της, η περιβαλλοντική οργάνωση Natural Resources Defense Council κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μπλοκάρει τα έργα αιολικής ενέργειας με ολοένα πιο ακραία μέσα, καθώς προηγούμενες παρεμβάσεις της έχουν απορριφθεί από τα δικαστήρια.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο των Financial Times.

Με πληροφορίες από Financial Times