Ο Τραμπ τάσσεται εναντίον των φωτοβολταϊκών-«Σκοτώνουν τα κουνέλια»

Παρότι τα τελευταία χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη με τις αλλοπρόσαλλες δηλώσεις του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να εκπλήσσει, αυτή τη φορά λέγοντας ότι οι μεγάλες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σπέρνουν τον θάνατο στους πληθυσμούς κουνελιών.

Στο πλαίσιο προεκλογικής του συγκέντρωσης, στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε και πάλι τον ρόλο του προστάτη των ζώων, μερικές εβδομάδες αφότου είχε αναπαράγει θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν μετανάστες από την Αϊτή να τρώνε τα κατοικίδια κατοίκων πόλης στο Ohio, κατά τη διάρκεια του προεδρικού debate με την Κάμαλα Χάρις.

Αυτή τη φορά, ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ έρχεται να υπερασπιστεί τα κουνέλια, που σύμφωνα με τον ίδιο βρίσκουν φρικτό θάνατο στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στις ερήμους των ΗΠΑ.

BREAKING: Trump comes out against the solar power industry: "It's all steel and glass and wires. It looks like hell. And you see rabbits get caught in it ... it's just terrible…and what it does to your desert…It's just crazy”

