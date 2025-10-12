Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην μεγαλύτερη ηλιακή επένδυση των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως, ακυρώνοντας το προτεινόμενο πρόγραμμα Esmeralda 7 στη Νεβάδα. Η απόφαση σηματοδοτεί ότι ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να στραφεί όχι μόνο κατά της αιολικής, αλλά συνολικά κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Την Πέμπτη, το Γραφείο Διαχείρισης Γης των ΗΠΑ (BLM) άλλαξε την επίσημη κατάσταση του έργου, σημειώνοντας ότι η περιβαλλοντική του αξιολόγηση έχει «ακυρωθεί», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της περιβαλλοντικής ιστοσελίδας Heatmap.

Ένα έργο σχεδόν στο μέγεθος του Λας Βέγκας

Το έργο Esmeralda 7, στη νότια Νεβάδα, σχεδιαζόταν να καλύψει 480 τετραγωνικά χιλιόμετρα – σχεδόν όσο η έκταση του Λας Βέγκας – και θα περιλάμβανε επτά επιμέρους ηλιακά πάρκα από διαφορετικές εταιρείες. Το δίκτυο των πάνελ και μπαταριών προβλεπόταν να παράγει 6,2 γιγαβάτ ενέργειας, αρκετά για να τροφοδοτήσει σχεδόν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά.

Τα σχέδια είχαν εγκριθεί αρχικά επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Ακόμη και μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο φέτος, η διαδικασία φαινόταν να προχωρά, καθώς το BLM είχε προωθήσει το προσχέδιο της περιβαλλοντικής μελέτης. Ωστόσο, η τελική έγκριση δεν εκδόθηκε ποτέ και πλέον η διαδικασία έχει σταματήσει.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ορισμένα τμήματα του έργου να υποβληθούν ξανά, ξεχωριστά. Εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε ότι, κατόπιν συνεννόησης με τους επενδυτές, αποφασίστηκε να εγκαταλειφθεί η συνολική περιβαλλοντική ανάλυση και να επιτραπεί η κατάθεση μεμονωμένων προτάσεων, ώστε να εξεταστούν αποτελεσματικότερα οι πιθανές επιπτώσεις.

Η NextEra Energy Resources δήλωσε ότι βρίσκεται ακόμη «στα πρώτα στάδια ανάπτυξης» και παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης του έργου «σε συνεργασία με το BLM».

Ο «πόλεμος» του Τραμπ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η ακύρωση εντάσσεται στη νέα ενεργειακή πολιτική του Τραμπ. Από την πρώτη ημέρα της θητείας του, ο πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που παγώνει τις νέες εγκρίσεις έργων ανανεώσιμης ενέργειας σε ομοσπονδιακή γη και ύδατα.

Τον Φεβρουάριο διόρισε επικεφαλής του BLM την Κάθλιν Σγκάμα, πρόεδρο της ένωσης εταιρειών πετρελαίου Western Energy Alliance.

Τον Ιούλιο, σε μια προσπάθεια να κερδίσει υποστήριξη για το φορολογικό του νομοσχέδιο, εξέδωσε νέα εντολή που ζητούσε επανεξέταση όλων των πολιτικών για αιολικά και ηλιακά έργα και ανέθετε στον υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, την τελική αρμοδιότητα έγκρισης.

Ένα μήνα αργότερα, ο Τραμπ διακήρυξε ότι η κυβέρνησή του δεν θα εγκρίνει νέα έργα ηλιακής ή αιολικής ενέργειας.

«Δεν θα εγκρίνουμε ούτε ανεμογεννήτριες ούτε τα “αγροκαταστροφικά” Solar», έγραψε στο Truth Social. «Οι μέρες της ανοησίας τελείωσαν στις ΗΠΑ!».

Με πληροφορίες από Guardian

