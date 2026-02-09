ΗΠΑ: Η Γκισλέιν Μάξγουελ θα καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου στο πλαίσιο της έρευνας για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, θα ανακριθεί κεκλεισμένων των θυρών από το Κογκρέσο των ΗΠΑ τη Δευτέρα, αν και αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμά της να μην απαντήσει σε ερωτήσεις.

Η Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για διακίνηση κοριτσιών στον Έπσταϊν, θα απαντήσει σε ερωτήσεις από τη φυλακή μέσω βιντεοσύνδεσης, σε κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Αν και δεν αναμένονται νέες διώξεις στις ΗΠΑ μετά την τελευταία αποκάλυψη κυβερνητικών αρχείων για τον Έπσταϊν, πολλοί πολιτικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα ή παραιτήθηκαν από τα αξιώματά τους, καθώς αποκαλύφθηκαν οι σχέσεις τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η εμπλοκή της Γκισλέιν Μάξγουελ

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, διερευνά τις σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρές προσωπικότητες και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αρχές τις πληροφορίες για τα εγκλήματά του.

Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου. Οι εκτεταμένες σχέσεις του με τους πλούσιους και ισχυρούς του κόσμου, ειδικά μετά την αποφυλάκισή του το 2009, έχουν προκαλέσει πιέσεις σε βάρος πολλών γνωστών ατόμων σε όλο τον κόσμο.

Πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για εμπορία ανηλίκων, σε ένα περιστατικό που κρίθηκε ως αυτοκτονία.

Οι δικηγόροι της Μάξγουελ πίεσαν το Κογκρέσο να της χορηγήσει νομική ασυλία προκειμένου να καταθέσει, αλλά οι νομοθέτες αρνήθηκαν.

Χωρίς αυτό, η νομική της ομάδα δήλωσε ότι θα επικαλεστεί το δικαίωμά της σύμφωνα με την Πέμπτη Τροπολογία κατά της αυτοενοχοποίησης.

«Η συνέχιση της διαδικασίας υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα εξυπηρετούσε κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο το καθαρά πολιτικό θέατρο», ανέφεραν οι δικηγόροι της σε επιστολή.

Οι σχέσεις Τραμπ και Έπσταϊν

Αν και η κατάθεση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, ο εκπρόσωπος των Δημοκρατικών Ρο Κανά δημοσίευσε μια επιστολή με τις ερωτήσεις που σκοπεύει να υποβάλει στη Μάξγουελ, ακόμη και αν αυτή αρνηθεί να απαντήσει.

Ορισμένες από αυτές αφορούν τους δεσμούς του Τραμπ με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.

Άλλες επικεντρώνονται σε τέσσερις «συνωμότες» καθώς και σε 25 άλλους άνδρες που φέρονται να «κακοποίησαν σεξουαλικά ανηλίκους στο νησί του Έπσταϊν».

NEW: Ghislaine Maxwell is set to invoke her Fifth Amendment rights and refuse to answer all questions related to Epstein, Trump, and more during tomorrow’s deposition. Rep. Ro Khanna has sent the following letter to Oversight Committee Chair James Comer in response: pic.twitter.com/puk85SsPcg — MeidasTouch (@MeidasTouch) February 8, 2026

Μία από τις ερωτήσεις είναι: «Γιατί πιστεύετε ότι δεν τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες;»

Μια άλλη ερώτηση ισχυρίζεται ότι είναι «καλά τεκμηριωμένο» ότι η Μάξγουελ, ο Έπσταϊν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν «κοινωνική σχέση», αναφέροντας αρκετές φωτογραφίες των τριών τους μαζί.

Επιπλέον, διερευνά αν η ίδια ή ο Έπσταϊν «διευκόλυναν ή παρείχαν πρόσβαση σε ανήλικα κορίτσια» στον Τραμπ.

Πέρα από τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, η Μάξγουελ θα ερωτηθεί επίσης αν είχε γνώση ότι ο Έπσταϊν μοιραζόταν «πληροφορίες» με «ξένες κυβερνήσεις ή υπηρεσίες πληροφοριών», με τη Ρωσία και το Ισραήλ να χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα.

Ο ίδιος ο Τραμπ ήταν μακροχρόνιος συνεργάτης του Έπσταϊν, αλλά δεν έχει κληθεί να καταθέσει από την Επιτροπή Εποπτείας, η οποία διευθύνεται από μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Αναμένεται επίσης να καταθέσουν στην επιτροπή ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του, η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον.

Οι Κλίντον έχουν ζητήσει οι καταθέσεις τους να γίνουν δημόσια, προκειμένου να αποτραπεί η πολιτικοποίηση των μαρτυριών τους από τους Ρεπουμπλικανούς.

Με πληροφορίες από France 24 και AFP