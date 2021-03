Μία γιαγιά στη Νέα Υόρκη, η Evelyn Shaw, έλαβε την δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού και μαζί με αυτή, πήρε και μία «συνταγή γιατρού για αγκαλιά».

Η συνταγή δόθηκε για να μπορέσει η γιαγιά να αγκαλιάσει την εγγονή της μετά από έναν ολόκληρο χρόνο.

Η κόρη της Elelyn με τη σειρά της ανάρτησε την συνταγή στο Twitter, προκαλώντας συγκίνηση.

Ο γιατρός έγραψε τη συνταγή «Σας επιτρέπεται να αγκαλιάσετε την εγγονή σας». Στη συνέχεια έβαλε τη συνταγή μέσα σε έναν φάκελο και τον σφράγισε.

Η τρυφερή αγκαλιά, η πρώτη της Evelyn Shaw τον τελευταίο χρόνο, απαθανατίστηκε με κάμερα και το ίντεο δημοσιεύτηκε στο Twitter από την κόρη της, Jessica.

«Πρώτη αγκαλιά που είχε σε ένα χρόνο», ανέφερε η ανάρτηση. «Ευχαριστώ όλους τους επιστήμονες και τους γιατρούς που το έκαναν αυτό πραγματικότητα!» πρόσθεσε.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ανακοίνωσε νέες οδηγίες τη Δευτέρα για όσους έχουν εμβολιαστεί πλήρως για τον COVID-19.

Αυτά επιτρέπουν επισκέψεις με μη εμβολιασμένα άτομα από ένα νοικοκυριό χωρίς να φορούν μάσκες προσώπου ή να κρατούν κοινωνικές αποστάσεις εάν οι μη εμβολιασμένοι διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Ένα άτομο θεωρείται πλήρως εμβολιασμένο δύο εβδομάδες μετά τη λήψη της τελευταίας απαιτούμενης δόσης του εμβολίου, σύμφωνα με το CDC.

First hug she’s had in a year. Thank you to all the scientists and doctors who made this happen! pic.twitter.com/puvJlJpDoy