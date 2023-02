ΗΠΑ: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε καρναβαλική παρέλαση στη Νέα Ορλεάνη

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε καρναβαλική παρέλαση στη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα). Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του, «λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς», ενώ οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας βρήκαν δύο όπλα στον τόπο της σύλληψης.

🚨#BREAKING: Reports of multiple people shot and injured at a parade ⁰⁰📌#NewOrleans | #Louisiana⁰⁰Currently multiple authorities and EMS are on scene after 4 people have been injured in quadruple shooting along the Bacchus parade route taking place in New Orleans, Louisiana… https://t.co/28u2vv8MoX pic.twitter.com/UjJqpRJ6qP