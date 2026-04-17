ΗΠΑ: Βρέφος 7 μηνών πέθανε αφού το άφησαν μέσα σε αυτοκίνητο

Ένα βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του αφού το είχαν αφήσει μέσα σε ένα αυτοκίνητο στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από αναφορά για ένα μωρό που δεν ανταποκρινόταν μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στη Βιβλιοθήκη του Μοντερέι, σύμφωνα με το Τμήμα του Σερίφη της Κομητείας Πάτναμ.

Το μωρό «ενδέχεται να είχε αφεθεί στο όχημα για ώρες, με τον κινητήρα σβηστό και τα παράθυρα κλειστά», ανέφερε το Τμήμα Σερίφη.

Η τραγωδία στο Τενεσί των ΗΠΑ

Η θερμοκρασία έφτασε τους 27 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη στο Μοντερέι, το οποίο βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα ανατολικά του Νάσβιλ.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε το τμήμα του σερίφη.

«Πρόκειται για μια καταστροφική τραγωδία», δήλωσε ο σερίφης Έντι Φάρις σε ανακοίνωσή του.

«Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο και ελέγχετε πάντα τα οχήματά σας», πρόσθεσε ο Φάρις. «Ένας απλός έλεγχος μπορεί να σώσει τη ζωή ενός παιδιού».

Αυτό είναι το δεύτερο θανάσιμο περιστατικό σε θερμό αυτοκίνητο φέτος στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εθνική μη κερδοσκοπική οργάνωση KidsAndCars.org. Τουλάχιστον 1.172 παιδιά στις ΗΠΑ έχουν πεθάνει σε θερμά οχήματα από το 1990, ανέφερε η οργάνωση.

Με πληροφορίες από ABC News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γαλλία: Βρέφος βρέθηκε θετικό στην κερεουλίδη μετά από κατανάλωση ανακληθέντος γάλακτος