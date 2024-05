ΗΠΑ: Μετά το Κολούμπια αστυνομικές δυνάμεις και στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια

Μετά την επιδρομή της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο Κολούμπια το βράδυ της Τρίτης, οι αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν και στο UCLA στην Καλιφόρνια, όπου έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ φιλοπαλαιστινιακών και φιλοϊσραηλινών ομάδων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων διαμαρτυρίας. Στα social media αναφέρεται πως φιλοϊσραηλινοί διαδηλωτές άρχισαν να επιτίθενται σε φιλοπαλαιστινιακούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, διακρίνονται άνθρωποι να πετούν αντικείμενα σε όσους βρίσκονται στον φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό και να εκτοξεύονται πυροτεχνήματα.

Violence erupts on the UCLA campus between pro-Palestine protesters and counter-demonstrators armed with sticks attempting to dismantle the unlawful encampment.



Police are on the scene, but currently on standby.



pic.twitter.com/NOXKThBC5D — Oli London (@OliLondonTV) May 1, 2024

Violent Zionist terrorists bomb UCLA students who are peacefully demonstrating against genocide. Where are the police now?

They act as if they are bombing Gaza. This is how Israel intends to treat us all, like Amalek pic.twitter.com/CpDGryd43x — Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) May 1, 2024

LAPD riot police arrive UCLA where clashes have been taking place for hours between hundreds of young Californian Jews & their allies on one side side and the pro-Hamas activists occupying campus.



The Jewish side welcomed the police by chanting “USA, USA” pic.twitter.com/iwiOwntsXi — Visegrád 24 (@visegrad24) May 1, 2024

Clashes appear to be pretty much over now or calmed down at UCLA, following the arrival of LAPD and CHP Riot Police on the Campus; they should have arrived a long time ago to stop this mess. pic.twitter.com/cmvYUogwuC — vanrobbin1 🇧🇪 🇳🇬 (@vanrobbin11) May 1, 2024

Η εφημερίδα Los Angeles Times αναφέρει πως κάποιοι διαδηλωτές που φορούσαν μάσκες προσπάθησαν να γκρεμίσουν τα οδοφράγματα. Η κατάσταση αυτή έρχεται στον απόηχο των εντάσεων που έχουν δημιουργηθεί εδώ και αρκετό καιρό, καθώς και οι δύο πλευρές είχαν οργανώσει διαμαρτυρίες στην πανεπιστημιούπολη του Λος Άντζελες τις τελευταίες ημέρες.

Η αντιπρύτανης του πανεπιστημίου σε δηλώσεις της τόνισε πως «φρικτές πράξεις βίας σημειώθηκαν στον καταυλισμό απόψε» και πως έχουν κληθεί οι αστυνομικές δυνάμεις.

Με πληροφορίες από BBC