ΗΠΑ: Άγαλμα στην Ουάσινγκτον δείχνει Τραμπ και Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι-χέρι

«Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και του ‘στενότερου φίλου’ του, Τζέφρι Έπσταϊν», αναγράφει η πλάκα στη βάση ενός μπρούτζινου αγάλματος που αναπαριστά τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι-χέρι.

Το άγαλμα στέκεται στο ανατολικό άκρο του πάρκου National Mall στην Ουάσινγκτον και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από άδεια της Εθνικής Υπηρεσία Πάρκων. Ο δημιουργός παραμένει άγνωστος, αλλά το άγαλμα έχει καλλιτεχνικές και θεματικές ομοιότητες με πρόσφατα έργα τέχνης που ήταν επικριτικά προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Προηγούμενα γλυπτά στο National Mall που αναφέρονταν στον Τραμπ περιλαμβάνουν έναν μπρούτζινο σωρό κοπράνων τοποθετημένο σε γραφείο του Κογκρέσου για να «τιμήσει» τους διαδηλωτές της 6ης Ιανουαρίου, καθώς και ένα άγαλμα με τίτλο «Dictator Approved» («Δικτάτορας εγκρίθηκε»), που δείχνει έναν χρυσό αντίχειρα να καταστρέφει την κορυφή του Αγάλματος της Ελευθερίας, ενώ η βάση φέρει εγκωμιαστικά σχόλια για τον Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Ζαΐρ Μπολσονάρο, τον Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Βίκτορ Ορμπάν.

Το νέο άγαλμα που αναφέρεται στη σχέση του Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν υπογραμμίζει ένα επίμονο πρόβλημα για τον Αμερικανό πρόεδρο και έχει προκαλέσει ρήγματα στη βάση υποστηρικτών του MAGA.

Μια υποτιθέμενη επιστολή του Τραμπ προς τον Έπσταϊν, στο βιβλίο για τα 50ά γενέθλια του δεύτερου, περιλάμβανε ένα σχέδιο με το γυμνό κορμί μιας γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο είχαν «κάποια κοινά» και ότι «τα μυστήρια δεν γερνούν ποτέ». Ο Τραμπ δεν ήταν ο μόνος γνωστός που εμφανίζεται στο βιβλίο γενεθλίων και στα αρχεία πτήσεων του Έπσταϊν. Άλλα μεγάλα ονόματα περιλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και τον δικηγόρο Άλαν Ντέρσοβιτς.

Στην πλάκα του αγάλματος τυπώνονται αυτούσιες φράσεις από την υποτιθέμενη επιστολή γενεθλίων – μία κάτω από τα πόδια του Τραμπ, μία κάτω από τα πόδια του Έπσταϊν και μια τρίτη που τιμά τον «Μήνα Φιλίας», με δύο χέρια τεντωμένα να σχηματίζουν μια καρδιά.

«Οι φιλελεύθεροι είναι ελεύθεροι να σπαταλούν τα χρήματά τους όπως θέλουν, αλλά δεν είναι είδηση ότι ο Έπσταϊν γνώριζε τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έδιωξε τον Έπσταϊν από το κλαμπ του επειδή ήταν ενοχλητικός», αναφέρει δήλωση του Λευκού Οίκου.

Με πληροφορίες από Guardian