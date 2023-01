ΗΠΑ: 6χρονος πυροβόλησε σκόπιμα δασκάλα σε σχολείο- «Φιλονικία στην Α' τάξη»

Ένας 6χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε μια δασκάλα στο δημοτικό σχολείο Ρίτσνεκ της πόλης Νιούπορτ Νιουζ, στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Η δασκάλα, περίπου 30 ετών, διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο, είπε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Στιβ Ντρου, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς βρέθηκε το όπλο στην κατοχή του παιδιού.

Η αστυνομία περιέγραψε το περιστατικό ως «φιλονικία» σε αίθουσα της Α' τάξης του δημοτικού σχολείου, κατά την οποία σημειώθηκε ο πυροβολισμός. «Δεν ήταν αθέλητος πυροβολισμός», τόνισε ο Ντρου. «Θέλω να μάθω από πού προήλθε αυτό το όπλο», συμπλήρωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Ο 6χρονος μαθητής βρίσκεται υπό κράτηση.

There was a terrifying shooting inside an elementary school classroom in Newport News, Virginia late this afternoon. A female teacher was rushed to the hospital with life-threatening injuries and a 6-year-old student was taken into custody after the shooting. pic.twitter.com/kJDd7ARmeJ