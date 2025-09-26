Ηνωμένο Βασίλειο: Facebook και Instagram χρεώνουν έως και £3,99 για μηνιαία συνδρομή χωρίς διαφημίσεις

Οι χρήστες του Facebook και του Instagram στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να πληρώσουν έως και £3,99 τον μήνα, εάν θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκδόσεις των κοινωνικών δικτύων χωρίς διαφημίσεις.

Η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ απάντησε στις ρυθμιστικές προειδοποιήσεις σχετικά με τις εξατομικευμένες διαφημίσεις -στις οποίες τα δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιούνται για στοχευμένο περιεχόμενο -λανσάροντας μία νέα συνδρομητική υπηρεσία.

Οι χρήστες διαδικτύου μέσω web θα χρεώνονται £2,99 τον μήνα, ενώ οι χρήστες μέσω κινητού τηλεφώνου £3,99, για να πλοηγούνται στο Facebook και το Instagram χωρίς διαφημίσεις. Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί είναι συνδεδεμένοι, αρκεί μία μηνιαία χρέωση.

«Αυτό θα δώσει στους ανθρώπους που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν δωρεάν το Facebook και το Instagram με εξατομικευμένες διαφημίσεις ή να εγγραφούν ώστε να μη βλέπουν καθόλου διαφημίσεις», ανέφερε η Meta.

Η δυνατότητα τίθεται σε εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες. Όσοι χρήστες δεν την επιλέξουν, θα εξακολουθήσουν να βλέπουν διαφημίσεις.

Το συνδρομητικό μοντέλο είναι παρόμοιο με αυτό που διατέθηκε στην ΕΕ, το οποίο όμως κρίθηκε ότι παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή επέβαλε φέτος στη Meta πρόστιμο ύψους €200 εκατ., τονίζοντας ότι η εταιρεία όφειλε να παρέχει δωρεάν εκδοχή των πλατφορμών της με περιορισμένη χρήση προσωπικών δεδομένων -όπως φύλο, ηλικία και τοποθεσία – για τις διαφημίσεις.

Από την πλευρά της, η βρετανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ICO) χαιρέτισε την κίνηση.

«Αυτό απομακρύνει τη Meta από την πρακτική να στοχεύει τους χρήστες με διαφημίσεις στο πλαίσιο των γενικών όρων χρήσης του Facebook και του Instagram, κάτι που έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν είναι σύμφωνο με τη βρετανική νομοθεσία», δήλωσε εκπρόσωπος της ICO.

Νωρίτερα φέτος, η ICO είχε επισημάνει ότι οι χρήστες διαδικτύου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα “opt out” στη χρήση των δεδομένων τους για στοχευμένες διαφημίσεις, έπειτα από συμβιβασμό της Meta με Βρετανίδα πολίτη σε δικαστική διαμάχη για το ζήτημα.