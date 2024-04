Ινδονησία: Συνεχείς οι εκρήξεις ηφαιστείου Ρουάνγκ - Βρέχει λιωμένους βράχους στα γύρω χωριά

Η απειλή από ένα ηφαίστειο της Ινδονησίας που έχει εκραγεί περισσότερες από πέντε φορές αυτή την εβδομάδα δεν έχει τελειώσει, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κορυφαίος αξιωματούχος ηφαιστειολογίας του αρχιπελάγους, καθώς ο κρατήρας έριχνε έναν άλλο πύργο τέφρας το Σάββατο.

Το όρος Ρουάνγκ, που βρίσκεται στην πιο απόμακρη περιοχή της Ινδονησίας, στην επαρχία του Βόρειου Σουλαουέζι, άρχισε να εκρήγνυται αργά την Τρίτη, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκκενώσουν χιλιάδες νησιά και να κλείσουν το πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο.

Το ηφαίστειο εξερράγη ξανά πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και ξανά το απόγευμα του Σαββάτου, εκτοξεύοντας μια στήλη τέφρας 250 μέτρα πάνω από την κορυφή του, το τελευταίο από ένα κύμα ηφαιστειακής δραστηριότητας, ανέφερε η ηφαιστειακή υπηρεσία.

Video shows a spectacular lightning storm during an eruption on Indonesia’s Mount Ruang volcano. Hundreds of people have been evacuated from the area. pic.twitter.com/2oxRAHn8Ia