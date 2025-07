Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί έπειτα από φωτιά σε πλοίο

Πλοίο που μετέφερε εκατοντάδες ανθρώπους τυλίχθηκε στις φλόγες την Κυριακή, ανοικτά του νησιού Σουλαουέζι στην Ινδονησία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότεροι από 280 επιβάτες έχουν διασωθεί.

Το πλοίο KM Barcelona 5 κατευθυνόταν προς το Μανάντο, πρωτεύουσα της επαρχίας Βόρειου Σουλαουέζι, από την περιοχή νησιών Ταλάουντ, όταν ξέσπασε φωτιά κοντά στην περιοχή Ταλίσε, όπως δήλωσε ο αντιναύαρχος Ντένιχ Χεντράτα, διοικητής του Ινδονησιακού Στόλου.

#BREAKING

Passengers jump overboard as massive fire engulfs ferry in Indonesia



Terrifying scenes from Indonesia after a fire broke out on the KM Barcelona VA passenger ship near Talise Island, North Sulawesi



Over 280 people onboard, panic-stricken passengers some with children… pic.twitter.com/wwKOHlAz6z