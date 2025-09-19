ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Ινδονησία: Μαζική τροφική δηλητηρίαση 800 μαθητών από σχολικά γεύματα που προσέφερε η κυβέρνηση

Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, περισσότεροι από 4.000 μαθητές έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση, σύμφωνα με το ινστιτούτο INDEFΑ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ινδονησία: Μαζική τροφική δηλητηρίαση 800 μαθητών από σχολικά γεύματα που πρόσφερε η κυβέρνηση Facebook Twitter
Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε περισσότερους από 800 μαθητές από σχολικά γεύματα / Φωτ.: Unsplash
0

Μαζική τροφική δηλητηρίαση με περισσότερους από 800 μαθητές να ασθενούν προκλήθηκε στην Ινδονησία από δωρεάν σχολικά γεύματα, που προσφέρονται με χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Η δηλητηρίαση έπληξε τους μαθητές σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, «χτύπησε» περισσότερους από 500 μαθητές.

Το ινδονησιακό ινστιτούτο INDEFΑ αναφέρει ότι από τον Ιανουάριο, οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα, έως τον Αύγουστο, περισσότεροι από 4.000 μαθητές έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση.

Στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας στην Ινδονησία, 569 μαθητές από πέντε σχολεία στην επαρχία Γκαρούτ εμφάνισαν συμπτώματα ναυτίας και εμετούς την Τετάρτη αφού κατανάλωσαν κοτόπουλο και ρύζι που προσφέρθηκε στο πλαίσιο των δωρεάν γευμάτων μία ημέρα νωρίτερα, δήλωσε στο Reuters ο Νουρντίν Γιάνα, γραμματέας της τοπικής κυβέρνησης στην Γκαρούτ.

«Έως σήμερα, 10 μαθητές συνεχίζουν να νοσηλεύονται και άλλοι έχουν αναρρώσει», δήλωσε ο Γιάνα. Αρχικά, περίπου 30 μαθητές χρειάστηκε να νοσηλευθούν, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν κατ’ οίκον θεραπεία, πρόσθεσε.

Η τοπική κυβέρνηση θα αυξήσει την εποπτεία του φορέα που παρέχει τα γεύματα, δήλωσε ο Γιάνα, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα δεν θα σταματήσει αλλά αντ’ αυτού, στους μαθητές θα προσφέρονται προς το παρόν πιο βασικά τρόφιμα, όπως ψωμί, γάλα, βραστά αυγά και φρούτα.

Μία ακόμη μαζική τροφική δηλητηρίαση που συνδέεται με το πρόγραμμα, σημειώθηκε την Τετάρτη στα Νησιά Μπανγκάι στην επαρχία Κεντρικό Σουλαουέσι, επηρεάζοντας 277 μαθητές, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διατροφής.

Ο Πρασέτιο Χάντι, εκπρόσωπος του Πραμπόβο, δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για «την ταυτόχρονη εμφάνιση περιστατικών σε πολλές περιοχές που, φυσικά, δεν είναι κάτι που επιθυμούσαμε ούτε κάτι σκόπιμο».

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ινδονησία: Συζητήσεις για αμφιλεγόμενο σχέδιο νοσηλείας 2.000 ανθρώπων από τη Γάζα

Διεθνή / Ινδονησία: Συζητήσεις για αμφιλεγόμενο σχέδιο νοσηλείας 2.000 ανθρώπων από τη Γάζα

Την ίδια στιγμή ορισμένοι εθνικοί ισλαμικοί ηγέτες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «ξεγελάστηκε» από το Ισραήλ και θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις εγγυήσεις για την επιστροφή των Παλαιστινίων
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Διεθνή / Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Στην Ουγγαρία, πάντως, οι αντιφασιστικές ομάδες σπάνια δραστηριοποιούνται πολιτικά, καθώς ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz διατηρούν σχεδόν απόλυτη εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια
LIFO NEWSROOM
Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Διεθνή / Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify, καταγγέλλοντας ότι τα έσοδα των καλλιτεχνών καταλήγουν να χρηματοδοτούν στρατιωτικές τεχνολογίες μέσω των επενδύσεων του Daniel Ek σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για πολεμική χρήση
LIFO NEWSROOM
Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Διεθνή / Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Το αποκαλούμενο «νησί των θεών» έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία 50 χρόνια, με ντόπιους και τουρίστες να διαμαρτύρονται για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση και τη συμπεριφορά των ξένων που συνοδεύουν τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα που πλέον κατακλύζουν το νησί
LIFO NEWSROOM
Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Διεθνή / Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Η ισραηλινή ακροδεξιά, υπό τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, αποδομεί τη Δυτική Όχθη και την Παλαιστινιακή Αρχή, ενισχύοντας τον πλήρη στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο - Εκτοπισμοί, κλείσιμο σχολείων, έλεγχος φόρων και περιορισμοί κυκλοφορίας αλλάζουν δραματικά τον χάρτη
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ στον πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνδσορ, που πυροδότησε εικασίες για το «ποιον» άφησε εκτός
LIFO NEWSROOM
Η πρώτη δήλωση Γκίλφοϊλ: «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου» να είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης» των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Διεθνή / Η πρώτη δήλωση Γκίλφοϊλ: «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης» των ΗΠΑ στην Ελλάδα

«Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού», είπε η Γκίλφοϊλ
LIFO NEWSROOM
Οργή κατά ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βέτο σε σχέδιο κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Διεθνή / Οργή κατά ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βέτο σε σχέδιο κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Τα δέκα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας άρχισαν συνομιλίες για το απορριφθέν σχέδιο στα τέλη Αυγούστου, αντιδρώντας στην επίσημη κήρυξη από τον ΟΗΕ κατάστασης λιμού στη Γάζα
LIFO NEWSROOM
 
 