Ινδονησία: Συγκρούσεις σε διαδηλώσεις μετά τον θάνατο άνδρα που χτυπήθηκε από όχημα της αστυνομίας

Εκατοντάδες πολίτες στην Ινδονησία διαδήλωσαν σε διάφορα σημεία της Τζακάρτα για το θάνατο ενός άνδρα που χτυπήθηκε από όχημα της αστυνομίας, στην πρώτη μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση του Prabowo Subianto, που έχει σχεδόν ένα χρόνο θητείας.

Ο άνδρας, οδηγός μοτοσικλέτας για υπηρεσίες ride-sharing, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια των βίαιων συγκρούσεων κοντά στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, καθώς η αστυνομία επιχειρούσε να διαλύσει διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για διάφορα ζητήματα, όπως οι αμοιβές των βουλευτών και η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης.

Indonesia’s President Prabowo Subianto has called for calm after police ran over and killed a man during anti-gov't protests.



Demonstrators took to the streets of Jakarta after finding out lawmakers receive benefits totalling almost 20 times the average monthly salary. pic.twitter.com/Rn9QmgKAgQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 29, 2025

Οι διαδηλώσεις την Παρασκευή το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας οδήγησαν στο πρόωρο κλείσιμο αρκετών σχολείων, ενώ τράπεζες και επιχειρήσεις ζήτησαν από τους εργαζόμενους να δουλέψουν από το σπίτι. Ο στρατός αναπτύχθηκε σε ορισμένες περιοχές, όπως έδειξαν πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα.

Οδηγοί, φοιτητές και πολίτες από άλλους τομείς συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο και την αστυνομική έδρα της Τζακάρτα για να διαμαρτυρηθούν, πετώντας πέτρες στις πύλες και φωνάζοντας: «Δολοφόνοι. Δολοφόνοι».

Ένας από τους διαδηλωτές, ο Pendi Nasir, 43 ετών, οδηγός μοτοσικλέτας, ζήτησε από την αστυνομία να διεξαγάγει διαφανή έρευνα για τον θάνατο του οδηγού, Affan Kurniawan.

«Δεν θέλουμε οι συνάδελφοί μας να γίνουν ξανά θύματα αυτού του χάους», δήλωσε στο Reuters, ζητώντας ενέργειες κατά των υπευθύνων.

Οι διαδηλωτές δεν πτοήθηκαν από τα προηγούμενα σχόλια του προέδρου Prabowo, ο οποίος ζήτησε ηρεμία, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Kurniawan και διέταξε ενδελεχή έρευνα. «Είμαι σοκαρισμένος και απογοητευμένος από τις υπερβολικές ενέργειες των αξιωματικών», είπε ο Prabowo σε βίντεο μήνυμά του. «Διέταξα ενδελεχή και διαφανή έρευνα … και οι αξιωματικοί που εμπλέκονται πρέπει να λογοδοτήσουν».

Saudara-saudara sekalian,



Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana terjadi demonstrasi yang mengarah kepada tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana seorang petugas menabrak pengemudi ojek online yang mengakibatkan almarhum… — Prabowo Subianto (@prabowo) August 29, 2025

Οδηγοί φορώντας τα χαρακτηριστικά τους πράσινα μπουφάν πραγματοποίησαν επίσης διαμαρτυρίες σε άλλες πόλεις, όπως η Surabaya και η Bandung στο νησί της Java, και η Gorontalo στο νησί Sulawesi.

Καθώς η διαδήλωση της Πέμπτης συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ, τα τοπικά μέσα ανέφεραν ότι η αντιτρομοκρατική αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και κανόνια νερού για να διαλύσει το πλήθος.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας, Asep Edi Suheri, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων την Πέμπτη ένα θωρακισμένο αστυνομικό όχημα χτύπησε και σκότωσε τον Kurniawan, που εργαζόταν για τις υπηρεσίες ride-sharing Gojek και Grab. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Kurniawan.

Ένας σύνδεσμος οδηγών μοτοσικλετών δήλωσε ότι ο Kurniawan δεν συμμετείχε στις διαδηλώσεις.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο εθνικός αξιωματούχος της αστυνομίας Abdul Karim δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές θα θέσουν υπό κράτηση για 20 ημέρες επτά αστυνομικούς που ήταν στο όχημα που χτύπησε τον Kurniawan για παραβίαση δεοντολογίας και ότι λαμβάνει χώρα ανάκριση.

Μετά το θάνατο του Kurniawan, μια ομάδα οδηγών μοτοσικλετών διαδήλωσε έξω από την έδρα της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα.

Η κηδεία του Kurniawan παρακολούθησαν εκατοντάδες συνάδελφοί του οδηγοί μοτοσικλετών ride-sharing, που συνόδευσαν τη σορό του στον χώρο ταφής σε πομπή δύο τροχών μέσω του κέντρου της Τζακάρτα.

«Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι, ειδικά με τους αξιωματικούς ασφαλείας και τον αρχηγό της εθνικής αστυνομίας», δήλωσε στο Reuters ο Ari Potret, οδηγός που παρευρέθηκε στην κηδεία του Kurniawan. «Αυτό είναι βάρβαρο».

*Το ride-sharing είναι μια υπηρεσία μετακίνησης όπου οι οδηγοί χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους οχήματα για να μεταφέρουν επιβάτες, συνήθως μέσω εφαρμογής στο κινητό, και συνήθως πληρώνονται για κάθε διαδρομή.

Mε πληροφορίες από Guardian