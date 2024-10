Ινδία: Zευγάρι θα αποκτήσει εγγόνι με το σπέρμα του νεκρού γιου του

Ένα ζευγάρι στην Ινδία δήλωσε ενθουσιασμένο, όταν το δικαστήριο διέταξε ένα νοσοκομείο να τους παραδώσει το κατεψυγμένο δείγμα σπέρματος του νεκρού γιου τους, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα εγγόνι μέσω παρένθετης μητέρας.



Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Δελχί ήρθε μετά από μια τετραετή δικαστική διαμάχη. «Ήμασταν πολύ άτυχοι, χάσαμε τον γιο μας. Αλλά το δικαστήριο μας έκανε ένα πολύ πολύτιμο δώρο. Τώρα θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τον γιο μας», δήλωσε η μητέρα, Harbir Kaur, στο BBC. Η κ. Kaur και ο σύζυγός της, Gurvinder Singh, προσέφυγαν στο δικαστήριο αφού το νοσοκομείο Ganga Ram του Δελχί τον Δεκέμβριο αρνήθηκε το 2020 να τους δώσει το σπέρμα του γιου τους, το οποίο ήταν αποθηκευμένο στο εργαστήριο.

'Our son died. Now we can use his sperm to have a grandchild' https://t.co/75ZSetOuCq