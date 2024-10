Ινδία: Ο ποταμός Γιαμούνα καλύφθηκε ξανά από τοξικό αφρό

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Διαδίκτυο, δείχνουν τον ποταμό Γιαμούνα στην Ινδία να έχει καλυφθεί από παχύ, τοξικό αφρό.

Πρόσφατα, drones «πέταξαν» πάνω από τον ποταμό, δείχνοντας εικόνες που μαρτυρούν την ολοένα και επιδεινούμενη κρίση ρύπανσης των υδάτων στην Ινδία.

#WATCH | Delhi: Toxic foam seen floating on the Yamuna River as pollution level in the river rises.



Drone visuals from Kalindi Kunj. pic.twitter.com/0A4hqCu4U4 — ANI (@ANI) October 20, 2024

Δεδομένου του ότι το συγκεκριμένο ποτάμι στην «καρδιά» του Νέου Δελχί, αποτελεί ιερό σημείο, πολλοί παρερμηνεύουν όσα βλέπουν και μπαίνουν μέσα στον λευκό αφρό για να προσευχηθούν.

“If farmers are criticized for the pollution caused by stubble burning, why is there no similar outrage toward industrialists responsible for discharging around 44 million liters of effluent into the Yamuna River each day?



It’s as if no one holds them accountable.” pic.twitter.com/tngU3FjSAs — Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) October 17, 2024

Ωστόσο, πρόκειται για επικίνδυνη στρώση, που σημειώνεται κατά περιόδους και είναι απειλητική για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν κατά μήκος των όχθεων του ποταμού.

Η ημερήσια παραγωγή λυμάτων του Νέου Δελχί, που ανέρχεται σε 3,6 δισεκατομμύρια λίτρα, αποτελεί σημαντική περιβαλλοντική απειλή, ενώ λιγότερα από τα μισά λαμβάνουν αποτελεσματική επεξεργασία. Ως αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα ανεπεξέργαστα απόβλητα απορρίπτονται καθημερινά στον ποταμό Γιαμούνα.

The Yamuna in our national capital, ladies & gentlemen. What a proud sight in a country with global ambitions. This is the CAPITAL. pic.twitter.com/21LI2IRkLI — Shiv Aroor (@ShivAroor) October 18, 2024

A thick layer of toxic foam has covered India's Yamuna River. New Delhi produces 3.6 billion liters of sewage every day, a massive amount of which is discharged into the river untreated. pic.twitter.com/dQUHF5eruL — DW News (@dwnews) October 20, 2024

