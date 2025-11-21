ΔΙΕΘΝΗ
Ινδία: Δεκάδες θάνατοι παιδιών από σιρόπι για τον βήχα - Καταγγελίες για κενά ασφαλείας

Η αλυσίδα προμηθευτών θεωρείται εξαρχής προβληματική στην Ινδία - Νεκρά 24 παιδιά από σιρόπι για τον βήχα

Στιγμιότυπο από την Ινδία / EPA
Ο θάνατος τουλάχιστον 24 παιδιών στην Ινδία από μολυσμένο σιρόπι για τον βήχα έχει προκαλέσει προβληματισμό σε ό,τι αφορά την τήρηση πρακτικών ασφαλείας από τη φαρμακοβιομηχανία της χώρας.

Το πρόβλημα στην Ινδία έχει αναζωπυρώσει μνήμες από τα πολύνεκρα περιστατικά σε Αφρική και Κεντρική Ασία το 2022-2023. Οι αρχές ερευνούν πλέον αν μια κρίσιμη φαρμακευτική πρώτη ύλη, η προπυλενογλυκόλη (PG), μολύνθηκε με τη θανατηφόρα ουσία διαιθυλενογλυκόλη (χημική ένωση που χρησιμοποιείται ως διαλύτης, αντιψυκτικό και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές) λίγο πριν φτάσει στον παρασκευαστή, την εταιρεία Sresan Pharmaceutical Manufacturer.

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους υγείας της Ταμίλ Ναντού που μίλησαν στο Reuters, ο τοξικός παράγοντας φαίνεται να «μπήκε» στη διαδικασία κατά τη μεταφορά ή την επανασυσκευασία της χημικής ουσίας, διαδικασία που, όπως διαπιστώθηκε, έγινε σε ακατάλληλα και μη σφραγισμένα δοχεία, παραβιάζοντας κατάφωρα διεθνείς κανόνες φαρμακευτικής ασφάλειας.

Ινδία: Προβληματική από την αρχή η αλυσίδα προμηθευτών

Η αλυσίδα προμηθευτών ήταν προβληματική από την αρχή: η PG αγοράστηκε από εταιρεία αρωματικών χημικών, μεταπωλήθηκε σε τοπικό διανομέα και κατέληξε στη Sresan χωρίς καμία από τις δύο ενδιάμεσες επιχειρήσεις να διαθέτει νόμιμη άδεια χειρισμού φαρμακευτικών συστατικών. Η πρώτη ύλη μεταφέρθηκε τελικά σε δύο μη σφραγισμένα δοχεία – μια πρακτική που αυξάνει θεαματικά τον κίνδυνο επιμόλυνσης.

Οι αρχές έχουν ήδη ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Sresan και συνέλαβαν τον ιδρυτή της, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης αποκαλύπτει εκατοντάδες «κρίσιμες παραβάσεις» στο εργοστάσιο: ανθυγιεινές συνθήκες φύλαξης, παραποίηση εγγράφων, ανεξέλεγκτη διαδικασία παραγωγής. Παρά τα σοβαρά αυτά ευρήματα, το εργοστάσιο δεν είχε ελεγχθεί καθόλου από το 2023, παρότι η εταιρεία είχε τιμωρηθεί και στο παρελθόν.

Το τραγικό συμβάν εγείρει ξανά ερωτήματα για την ασφάλεια της ινδικής φαρμακοβιομηχανίας, η οποία προμηθεύει μεγάλο μέρος των παιδικών φαρμάκων παγκοσμίως. Το 2022-2023, πάνω από 140 παιδιά σε Γκάμπια, Ουζμπεκιστάν και Καμερούν πέθαναν από μολυσμένα σιρόπια που παρήχθησαν στην Ινδία, οδηγώντας τη χώρα σε δημόσιες υποσχέσεις για αυστηρότερους ελέγχους.

Ινδία: Πού εντοπίζεται η διαιθυλενογλυκόλη

Η διαιθυλενογλυκόλη είναι φθηνότερη από την προπυλενογλυκόλη και συχνά εντοπίζεται σε παραποιημένα ή κακοπαρασκευασμένα φάρμακα. Προκαλεί οξεία νεφρική ανεπάρκεια και ταχεία επιδείνωση της υγείας στα παιδιά — σε ορισμένες περιπτώσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Οι ινδικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ ομοσπονδιακοί υπεύθυνοι δηλώνουν ότι πραγματοποιούνται νέες μαζικές επιθεωρήσεις σε φαρμακευτικές εγκαταστάσεις και επανεξέταση όλων των παιδιατρικών σιροπιών.

Ωστόσο, το νέο σκάνδαλο αποδεικνύει ότι το «σύστημα» εξακολουθεί να έχει κρίσιμα κενά που μπορούν να αποβούν μοιραία.

Με πληροφορίες από Reuters

