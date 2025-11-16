ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ινδία: Μία σύλληψη για τη φονική έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Το ΙΧ που εξερράγη βρέθηκε καταχωρημένο στο όνομα του συλληφθέντος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ινδία: Μία σύλληψη για τη φονική έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ένας άνδρας συνελήφθη για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί της Ινδίας, η οποία σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους είκοσι, την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (NIA) δήλωσε ότι το αυτοκίνητο που εξερράγη - την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε «τρομοκρατικό περιστατικό» - ήταν καταχωρημένο στο όνομα του συλληφθέντος.

Οι αρχές τον κατηγορούν ότι συνωμότησε με τον φερόμενο βομβιστή αυτοκτονίας. Ο ύποπτος ήταν κάτοικος του τμήματος του Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία, αναφέρουν.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε σταθμό μετρό, κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο γνωστά ορόσημα του Δελχί.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχει κατασχέσει και άλλο όχημα, το οποίο φέρεται να ανήκε στον βομβιστή αυτοκτονίας, για εξέταση. Μέχρι στιγμής έχουν ανακριθεί 73 μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων τραυματιών της έκρηξης.

Η έκρηξη έξω από το ιστορικό φρούριο ήταν η πρώτη τέτοιου είδους σε αυτήν τη βαριά φυλασσόμενη πόλη από το 2011.

Η επίθεση της Δευτέρας σημειώθηκε στις 18:52 τοπική ώρα, όταν ένα αργά κινούμενο όχημα σταμάτησε σε φανάρι σε ώρα αιχμής και στη συνέχεια εξερράγη.

Πλάνα από το σημείο έδειξαν τα απομεινάρια ενός απανθρακωμένου λευκού αυτοκινήτου και αρκετών άλλων κατεστραμμένων οχημάτων.

Ινδία: Μία σύλληψη για τη φονική έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
Ινδία: Μία σύλληψη για τη φονική έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
Ινδία: Μία σύλληψη για τη φονική έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε την επίθεση «συνωμοσία», και η κυβέρνησή του δεσμεύτηκε να οδηγήσει «τους δράστες, τους συνεργούς και τους χρηματοδότες» στη Δικαιοσύνη.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Ραχούλ Γκάντι, δήλωσε ότι η είδηση ήταν «εξαιρετικά οδυνηρή».

Η αστυνομία την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι διερευνά πιθανές συνδέσεις με τις πρόσφατες συλλήψεις επτά ανδρών από τις αρχές στο Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία.

Εξετάζονται επίσης πιθανές σύνδεσης με την πρόσφατη κατάσχεση 2.900 κιλών εκρηκτικών από προάστιο του Δελχί, ανέφερε η αστυνομία.

Το Κόκκινο Φρούριο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά και χτίστηκε τον 17ο αιώνα. Οι Ινδοί πρωθυπουργοί χρησιμοποιούν το μογγολικό αυτό φρούριο ως φόντο για τις ετήσιες ομιλίες της Ημέρας Ανεξαρτησίας.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για «ισότιμες και δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

Διεθνή / Το Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για «ισότιμες και δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

«Η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να ξεκινήσει ξανά τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αρκεί να αντιμετωπιστεί με "αξιοπρέπεια και σεβασμό"», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών
LIFO NEWSROOM
Το Ιράν ξεκινά τεχνητή σπορά νεφών για να προκαλέσει βροχή εν μέσω ιστορικής ξηρασίας

Διεθνή / Το Ιράν ξεκίνησε σπορά νεφών για να προκαλέσει βροχή εν μέσω ιστορικής ξηρασίας

Η σπορά νεφών περιλαμβάνει την έγχυση χημικών αλάτων, μέσα στα σύννεφα μέσω αεροσκαφών ή από γεννήτριες στο έδαφος. Έτσι ο υδρατμός μπορεί να συμπυκνωθεί ευκολότερα και να μετατραπεί σε βροχή
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ και αραβικά κράτη βλέπουν «πορεία προς παλαιστινιακό κράτος» - Ο Νετανιάχου λέει «ποτέ»

Διεθνή / ΗΠΑ και αραβικά κράτη βλέπουν «πορεία προς παλαιστινιακό κράτος» - Ο Νετανιάχου λέει «ποτέ»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ψηφίζει σχέδιο που προβλέπει μεταβατική διοίκηση στη Γάζα και ανοίγει τον δρόμο, υπό προϋποθέσεις, για μελλοντική παλαιστινιακή κρατική υπόσταση
LIFO NEWSROOM
Κίνα–Ιαπωνία: Νέα κλιμάκωση μετά την κινεζική περιπολία γύρω από διαφιλονικούμενα νησιά

Διεθνή / Κίνα–Ιαπωνία: Νέα κλιμάκωση μετά την κινεζική περιπολία γύρω από διαφιλονικούμενα νησιά

Οι δηλώσεις της νέας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι για το ενδεχόμενο ιαπωνικής εμπλοκής σε μια πιθανή κινεζική επίθεση κατά της Ταϊβάν έχουν κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή
LIFO NEWSROOM
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πεζοναυτών έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αϊτή

Διεθνή / Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πεζοναυτών έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αϊτή

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου περίπου το 90% της πρωτεύουσας βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενόπλων ομάδων, οι οποίες επιβάλλουν «τέλη προστασίας», λεηλατούν και συγκρούονται για τον έλεγχο περιοχών
LIFO NEWSROOM
«Επιβιώνουμε από τύχη»: Οι γυναίκες που γεννούν μόνες στα βουνά του Κασμίρ

Διεθνή / «Επιβιώνουμε από τύχη»: Οι γυναίκες που γεννούν μόνες στα βουνά του Κασμίρ

Ζώντας σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πρόσβαση σε νοσοκομεία, οι γυναίκες νομάδες συχνά αναγκάζονται να γεννούν μόνες τους κατά τις μεγάλες εποχικές μετακινήσεις των ποιμενικών ομάδων τους, με αποτέλεσμα πολλές να χάνουν τη ζωή τους στη διαδρομή.
LIFO NEWSROOM
 
 