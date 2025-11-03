Air India: Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος, αλλά υποφέρω, δηλώνει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

Ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας της Air India, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 241 άνθρωποι, δήλωσε ότι νιώθει «ο πιο τυχερός άνθρωπος» στον κόσμο, αλλά υποφέρει σωματικά και ψυχολογικά.

Ο Viswashkumar Ramesh επέζησε από τα συντρίμμια της πτήσης με προορισμό το Λονδίνο. Όπως είπε, θεωρεί «θαύμα» το γεγονός ότι σώθηκε, αλλά εξήγησε πως έχασε τα πάντα: ο μικρότερος αδελφός του, Ατζάι, που καθόταν λίγες θέσεις πιο πίσω στο αεροσκάφος, σκοτώθηκε στη συντριβή τον Ιούνιο.

Από τότε που επέστρεψε στο σπίτι του στο Λέστερ της Αγγλίας, ο Ramesh αντιμετωπίζει μετατραυματικό στρες (PTSD), σύμφωνα με τους συμβούλους του, και δεν έχει καταφέρει να μιλήσει ούτε με τη σύζυγο ούτε με τον τετράχρονο γιο του.

Μιλώντας με δάκρυα στα μάτια στο BBC News, είπε:

«Είμαι ο μόνος επιζών. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι θαύμα. Έχασα και τον αδελφό μου. Ήταν η στήριξή μου σε όλα. Τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα δίπλα μου», πρόσθεσε.

Περιέγραψε την καταστροφική επίδραση που είχε το δυστύχημα στη ζωή του: «Τώρα είμαι μόνος. Κάθομαι μόνος στο δωμάτιό μου, δεν μιλάω με τη γυναίκα ή το παιδί μου. Θέλω απλώς να είμαι μόνος στο σπίτι.»

The sole survivor of the Air India plane crash, Viswashkumar Ramesh, appeared in an interview with BBC News, where he spoke about his family’s turmoil and his brother’s tragic demise. Ramesh escaped the wreckage by unbuckling himself and crawling to safety despite severe… pic.twitter.com/RqzvyiXsTp — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) November 3, 2025

Από το νοσοκομείο της Ινδίας, όπου νοσηλευόταν μετά τη συντριβή, είχε περιγράψει πώς κατάφερε να λύσει τη ζώνη του, να συρθεί έξω από τα συντρίμμια.

Από τους 241 νεκρούς, 169 ήταν Ινδοί πολίτες, 52 Βρετανοί, ενώ σκοτώθηκαν άλλοι 19 άνθρωποι στο έδαφος.

Προκαταρκτική έκθεση της Υπηρεσίας Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας (Ιούλιος 2024) ανέφερε ότι η παροχή καυσίμου στους κινητήρες διακόπηκε δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η Air India δήλωσε ότι η φροντίδα του Ramesh και των οικογενειών των θυμάτων «παραμένει απόλυτη προτεραιότητά» της.

UPDATE - Ramesh Viswashkumar, a British national, is the lone survivor of the Air India plane crash. He reportedly jumped out of the emergency exit.



So many questions about this AI 17i flight prominent passengers etc...so many questions 🤨 pic.twitter.com/tPk9HueQeZ — Jack Straw (@JackStr42679640) June 12, 2025

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο 39χρονος μιλά στα ΜΜΕ μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εμφανώς συντετριμμένος, δήλωσε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για εκείνη τη μέρα. Είναι πολύ επώδυνο.»

«Μετά το δυστύχημα, όλα έγιναν πολύ δύσκολα. Σωματικά, ψυχικά — για όλους μας. Η μητέρα μου τους τελευταίους τέσσερις μήνες κάθεται κάθε μέρα στην πόρτα, δεν μιλάει, τίποτα. Δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Υποφέρω ψυχικά. Κάθε μέρα είναι επώδυνη για όλη την οικογένεια.»

Αναφερόμενος στα τραύματά του, είπε πως κατάφερε να βγει από το κάθισμα 11A μέσα από ένα άνοιγμα στην άτρακτο του αεροσκάφους, αλλά συνεχίζει να υποφέρει από πόνους σε πόδι, ώμο, γόνατο και μέση και δεν μπορεί να εργαστεί ούτε να οδηγήσει.

«Όταν περπατάω, δεν περπατάω καλά. Αργά-αργά, με βοηθάει η γυναίκα μου», είπε.

Διαγνώστηκε με μετατραυματικό στρες όσο νοσηλευόταν στην Ινδία, αλλά δεν έχει λάβει καμία ψυχολογική ή ιατρική υποστήριξη από τότε που επέστρεψε στη Βρετανία. Οι σύμβουλοί του τον περιέγραψαν ως «χαμένο και συντετριμμένο άνθρωπο», με μακρύ δρόμο ανάρρωσης μπροστά του, και ζητούν συνάντηση με τη διοίκηση της Air India, κατηγορώντας την εταιρεία για αδιαφορία.

Η Air India προσέφερε στον Ramesh 21.500 λίρες, ως μια προκαταβολή της αποζημίωσης, την οποία έχει αποδεχθεί, αλλά οι εκπρόσωποί του υποστηρίζουν ότι δεν επαρκεί για τις άμεσες ανάγκες του.

Η οικογενειακή αλιευτική επιχείρηση που διατηρούσε με τον αδελφό του στο Ντιού της Ινδίας έχει πλέον καταρρεύσει. Ο εκπρόσωπος της οικογένειας, Ραντ Σάιγκερ, δήλωσε ότι έχουν προσκαλέσει την Air India σε συνάντηση τρεις φορές, χωρίς ανταπόκριση.

Με πληροφορίες από BBC