ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Air India: Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος, αλλά υποφέρω, δηλώνει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

«Τώρα είμαι μόνος. Κάθομαι μόνος στο δωμάτιό μου, δεν μιλάω με τη γυναίκα ή το παιδί μου. Θέλω απλώς να είμαι μόνος στο σπίτι», είπε, μεταξύ άλλων, ο Viswashkumar Ramesh

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Air India: Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος, αλλά υποφέρω, δηλώνει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος Facebook Twitter
Eργάτες απομακρύνουν τα συντρίμμια του επιβατικού αεροσκάφους της Air India με τη βοήθεια γερανού από το σημείο της συντριβής, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Sardar Vallabhbhai Patel στο Αχμενταμπάντ / Φωτ: EPA
0

Ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας της Air India, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 241 άνθρωποι, δήλωσε ότι νιώθει «ο πιο τυχερός άνθρωπος» στον κόσμο, αλλά υποφέρει σωματικά και ψυχολογικά.

Ο Viswashkumar Ramesh επέζησε από τα συντρίμμια της πτήσης με προορισμό το Λονδίνο. Όπως είπε, θεωρεί «θαύμα» το γεγονός ότι σώθηκε, αλλά εξήγησε πως έχασε τα πάντα: ο μικρότερος αδελφός του, Ατζάι, που καθόταν λίγες θέσεις πιο πίσω στο αεροσκάφος, σκοτώθηκε στη συντριβή τον Ιούνιο.

Από τότε που επέστρεψε στο σπίτι του στο Λέστερ της Αγγλίας, ο Ramesh αντιμετωπίζει μετατραυματικό στρες (PTSD), σύμφωνα με τους συμβούλους του, και δεν έχει καταφέρει να μιλήσει ούτε με τη σύζυγο ούτε με τον τετράχρονο γιο του.

Μιλώντας με δάκρυα στα μάτια στο BBC News, είπε:

«Είμαι ο μόνος επιζών. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι θαύμα. Έχασα και τον αδελφό μου. Ήταν η στήριξή μου σε όλα. Τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα δίπλα μου», πρόσθεσε.

Περιέγραψε την καταστροφική επίδραση που είχε το δυστύχημα στη ζωή του: «Τώρα είμαι μόνος. Κάθομαι μόνος στο δωμάτιό μου, δεν μιλάω με τη γυναίκα ή το παιδί μου. Θέλω απλώς να είμαι μόνος στο σπίτι.»

Από το νοσοκομείο της Ινδίας, όπου νοσηλευόταν μετά τη συντριβή, είχε περιγράψει πώς κατάφερε να λύσει τη ζώνη του, να συρθεί έξω από τα συντρίμμια.

Από τους 241 νεκρούς, 169 ήταν Ινδοί πολίτες, 52 Βρετανοί, ενώ σκοτώθηκαν άλλοι 19 άνθρωποι στο έδαφος.

Προκαταρκτική έκθεση της Υπηρεσίας Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας (Ιούλιος 2024) ανέφερε ότι η παροχή καυσίμου στους κινητήρες διακόπηκε δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η Air India δήλωσε ότι η φροντίδα του Ramesh και των οικογενειών των θυμάτων «παραμένει απόλυτη προτεραιότητά» της.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο 39χρονος μιλά στα ΜΜΕ μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εμφανώς συντετριμμένος, δήλωσε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για εκείνη τη μέρα. Είναι πολύ επώδυνο.»

«Μετά το δυστύχημα, όλα έγιναν πολύ δύσκολα. Σωματικά, ψυχικά — για όλους μας. Η μητέρα μου τους τελευταίους τέσσερις μήνες κάθεται κάθε μέρα στην πόρτα, δεν μιλάει, τίποτα. Δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Υποφέρω ψυχικά. Κάθε μέρα είναι επώδυνη για όλη την οικογένεια.»

Αναφερόμενος στα τραύματά του, είπε πως κατάφερε να βγει από το κάθισμα 11A μέσα από ένα άνοιγμα στην άτρακτο του αεροσκάφους, αλλά συνεχίζει να υποφέρει από πόνους σε πόδι, ώμο, γόνατο και μέση και δεν μπορεί να εργαστεί ούτε να οδηγήσει.

«Όταν περπατάω, δεν περπατάω καλά. Αργά-αργά, με βοηθάει η γυναίκα μου», είπε.

Διαγνώστηκε με μετατραυματικό στρες όσο νοσηλευόταν στην Ινδία, αλλά δεν έχει λάβει καμία ψυχολογική ή ιατρική υποστήριξη από τότε που επέστρεψε στη Βρετανία. Οι σύμβουλοί του τον περιέγραψαν ως «χαμένο και συντετριμμένο άνθρωπο», με μακρύ δρόμο ανάρρωσης μπροστά του, και ζητούν συνάντηση με τη διοίκηση της Air India, κατηγορώντας την εταιρεία για αδιαφορία.

Η Air India προσέφερε στον Ramesh 21.500 λίρες, ως μια προκαταβολή της αποζημίωσης, την οποία έχει αποδεχθεί, αλλά οι εκπρόσωποί του υποστηρίζουν ότι δεν επαρκεί για τις άμεσες ανάγκες του.

Η οικογενειακή αλιευτική επιχείρηση που διατηρούσε με τον αδελφό του στο Ντιού της Ινδίας έχει πλέον καταρρεύσει. Ο εκπρόσωπος της οικογένειας, Ραντ Σάιγκερ, δήλωσε ότι έχουν προσκαλέσει την Air India σε συνάντηση τρεις φορές, χωρίς ανταπόκριση.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Air India: «Όταν κοιμάται βλέπει ότι βρίσκεται στο αεροπλάνο, θυμάται να πεθαίνουν» λέει συγγενής του μοναδικού επιζώντα

Διεθνή / Air India: «Όταν κοιμάται βλέπει ότι βρίσκεται στο αεροπλάνο- θυμάται να πεθαίνουν» λέει συγγενής του μοναδικού επιζώντα

Συγγενής του μοναδικού επιζώντα από το αεροπορικό δυστύχημα της Air India, υποστηρίζει πως ο 40χρονος ένα μήνα μετά, κάθε βράδυ ξαναζεί τα γεγονότα της μοιραίας πτήσης
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισραήλ: Συνελήφθη η αξιωματούχος του στρατού μετά τη διαρροή βίντεο που δείχνει την κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου

Διεθνή / Ισραήλ: Συνελήφθη η αξιωματούχος του στρατού μετά τη διαρροή βίντεο με την κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου

Η Yifat Tomer-Yerushalmi συνελήφθη για κατάχρηση εξουσίας, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών από δημόσιο λειτουργό, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα του ήταν «δύσκολο» να στηρίξει οικονομικά τη Νέα Υόρκη εάν ο Μαντάνι εκλεγεί δήμαρχος

Διεθνή / Τραμπ για Μαμντάνι: «Εάν έχεις έναν κομμουνιστή να διοικεί τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να πετάς τα λεφτά σου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως δεν είναι οπαδός του βασικού αντιπάλου του Μαμντάνι, «αλλά αν η επιλογή είναι ανάμεσα σε έναν κακό Δημοκρατικό και έναν κομμουνιστή, θα διαλέγω πάντα τον κακό Δημοκρατικό»
LIFO NEWSROOM
Τέλος στη δικαστική διαμάχη Λάιβλι και Μπαλντόνι - Δικαστής απέρριψε επίσημα την αγωγή του σκηνοθέτη

Διεθνή / Τέλος στη δικαστική διαμάχη Λάιβλι και Μπαλντόνι - Δικαστής απέρριψε επίσημα την αγωγή του σκηνοθέτη

«Όπως λέγαμε από την πρώτη ημέρα, αυτή η αγωγή των 400 εκατομμυρίων ήταν ένα κατασκεύασμα, και το Δικαστήριο το αντιλήφθηκε αμέσως», δήλωσαν οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι
LIFO NEWSROOM
Ζόχραν Μαμντάνι:

Διεθνή / Ζόχραν Μαμντάνι: Ο Μπαράκ Ομπάμα προσφέρθηκε να γίνει «σύμβουλός» του εάν εκλεχθεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσαι την προεκλογική εκστρατεία του Μαμντάνι, ο οποίος διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι των δύο αντιπάλων του
LIFO NEWSROOM
Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος να αντικαταστήσει η Κάμαλα Χάρις τον Τζο Μπάιντεν»

Διεθνή / Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος να αντικαταστήσει η Κάμαλα Χάρις τον Τζο Μπάιντεν»

Σε συνέντευξή του στο CBS, ο ηθοποιός και επί χρόνια υποστηρικτής του Δημοκρατικού Κόμματος, υποστήριξε πως η Χάρις βρέθηκε σε μια «αδύνατη θέση», καθώς αναγκάστηκε «να τρέξει απέναντι στο ίδιο της το πολιτικό παρελθόν»
LIFO NEWSROOM
Βίντεο δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν σεξουαλικά Παλαιστίνιο κρατούμενο

Διεθνή / Παραιτήθηκε η Ισραηλινή αξιωματούχος που ήταν υπεύθυνη για τη διαρροή βίντεο με κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατούμενου

Το υλικό, που δημοσιοποίησε το CNN, φέρεται να δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν βάναυσα έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο τον Ιούλιο του 2024
LIFO NEWSROOM
ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΝΕΚΡΟΙ

Διεθνή / Σεισμός 6,3R στο Αφγανιστάν: Νέος απολογισμός για νεκρούς και τραυματίες - «Αισθητός ως την Καμπούλ»

Ο νέος φονικός σεισμός έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν έπειτα από τη σεισμική δόνηση 6 βαθμών στα τέλη Αυγούστου στις επαρχίες Κουνάρ, Λαγκμάν και Νανγκαρχάρ
LIFO NEWSROOM
 
 