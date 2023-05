Ιλινόις: 6 νεκροί από την καραμπόλα εν μέσω αμμοθύελλας- 90 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν

Μια ανεμοθύελλα προκάλεσε μεγάλη καραμπόλα οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο στο Ιλινόις των ΗΠΑ με θύματα, τραυματισμούς αλλά και ένα τεράστιο πέπλο χωμάτινης ομίχλης στην ευρύτερη περιοχή.

Η πρωτοφανής καραμπόλα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Interstate 55 στο κεντρικό Ιλινόις και ενεπλάκησαν 90 οχήματα σύμφωνα με τις αρχές. Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου ενώ είχε προηγηθεί ανεμοθύελλα. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις αρχές, ενώ οι εικόνες με την θύελλα σκόνης μετά την καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο της καταστροφής διακρίνονται αυτοκίνητα σε κατάσταση άμορφης μάζας, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών, από τα οποία αναδύονται καπνοί, σωριασμένα το ένα πάνω στο άλλο. Άλλα αυτοκίνητα σταματημένα στο γρασίδι πλάι στον δρόμο, πεσμένα στο πλάι, αναποδογυρισμένα, με την ατμόσφαιρα ακόμα γεμάτη σκόνη και καπνό και πολύ χαμηλή ορατότητα.

«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30» διακομίστηκαν σε νοσοκομεία», έκανε γνωστό η αστυνομία του Ιλινόι.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες περί τις 11:00 (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις μεγαλουπόλεις Σεντ Λούις και Σικάγο. Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου, κοντά στην κοινότητα Φάρμερσβιλ, καθώς η σκόνη τύφλωσε τους οδηγούς.

Οι τραυματίες είναι 2 ως 80 ετών και η κατάσταση αρκετών από αυτούς κρίνεται σοβαρή.

🚨#UPDATE: Illinois interstate 55 pileup here’s what we know

- Occurred shortly before 1:00pm CST

- Dust storm reported in area shortly before crash

- 100+ vehicles involved

- 5+ fatalities reported

- Dozens injured

- Emergency crews now searching

- Multiple medical helicopters… pic.twitter.com/ctrklJVGqU