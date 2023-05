ΗΠΑ: Καραμπόλα δεκάδων οχημάτων σε πολλούς νεκρούς και τραυματίες - Εν μέσω ανεμοθύελλας

Καραμπόλα με δεκάδες οχήματα σημειώθηκε κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 55 στο νότιο Ιλινόις, εν μέσω ανεμοθύελλας, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές ζωές και να υπάρξουν πολλοί τραυματισμοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπάρχουσα ενημέρωση, συγκρούστηκαν περίπου 40 έως 60 επιβατικά οχήματα, μεταξύ των οποίων πολλά φορτηγά.

