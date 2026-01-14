Ιλινόι: Μήνυσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για «επικίνδυνη χρήση βίας»

Η Πολιτεία του Ιλινόι προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την «επικίνδυνη χρήση βίας» εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, όπως εξήγησε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ.

«Αν και οι εναγόμενοι περιγράφουν αυτήν την επίθεση ως 'επιβολή του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης' η πραγματικότητα είναι ότι ένστολοι, με στρατιωτική εκπαίδευση, που φέρουν ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και άλλον στρατιωτικό οπλισμό περιφέρονται μανιασμένα επί μήνες στο Σικάγο και τις γύρω περιοχές, σταματώντας παράνομα, ανακρίνοντας και συλλαμβάνοντας κατοίκους και εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον τους με χημικά» αναφέρεται στη μήνυση.

We've watched in horror as unchecked federal agents assaulted and terrorized our communities and neighborhoods, undermining Constitutional rights and threatening safety.@ILAttyGeneral has filed a lawsuit against DHS over the dangerous use of force used by CPB and ICE agents. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) January 12, 2026

Today, my office has taken significant action to put an end to federal agents’ lawlessness in the state of Illinois. Along with the city of @Chicago, I have filed a lawsuit against DHS, ICE, and CBP: https://t.co/fI41mFsJoq pic.twitter.com/EIRndly4QY — Illinois Attorney General (@ILAttyGeneral) January 12, 2026

Στο έγγραφο, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο τις Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόι, κατηγορείται η κυβέρνηση Τραμπ ότι «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία.

