ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιλαρία Σάλις: Από τα ουγγρικά κελιά στο Ευρωκοινοβούλιο - Το σύμβολο της μάχης για τη δημοκρατία στην Ευρώπη

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με οριακή πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης της ασυλίας της, απορρίπτοντας το αίτημα των ουγγρικών αρχών για άρση της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιλαρία Σάλις: Από τα ουγγρικά κελιά στο Ευρωκοινοβούλιο - Το σύμβολο της μάχης για τη δημοκρατία στην Ευρώπη Facebook Twitter
Ilaria Salis/ Φωτ.: EPA
0

Η Ιλαρία Σάλις είναι μια από τις πιο συζητημένες πολιτικές φιγούρες της Ευρώπης. Η 41χρονη Ιταλίδα δασκάλα και ακτιβίστρια της Αριστεράς έγινε σύμβολο αντίστασης μετά τη σύλληψή της στην Ουγγαρία και την επακόλουθη εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκτώντας ασυλία απέναντι στις κατηγορίες που τη βάραιναν. Η υπόθεσή της δεν είναι απλώς νομική, είναι πολιτική, ιδεολογική και βαθιά συμβολική για το μέλλον του κράτους δικαίου στην Ευρώπη.

Γεννημένη στο Μιλάνο το 1984, η Ιλαρία Σάλις σπούδασε Ιστορία και Κλασικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και εργάστηκε για χρόνια ως εκπαιδευτικός. Από νεαρή ηλικία δραστηριοποιήθηκε στο αντιφασιστικό κίνημα και σε κοινωνικές πρωτοβουλίες υπέρ των δικαιωμάτων των κρατουμένων και των προσφύγων. Η δράση της την έφερε, ωστόσο, στο στόχαστρο των ουγγρικών αρχών το 2023, όταν συνελήφθη στη Βουδαπέστη κατηγορούμενη για επίθεση εναντίον ακροδεξιών διαδηλωτών κατά τη διάρκεια του ετήσιου εθνικιστικού γεγονότος “Day of Honour”.

Αντιμετώπισε κατηγορίες για συμμετοχή σε «εγκληματική ακροαριστερή οργάνωση» και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών. Η Σάλις κρατήθηκε για πάνω από έναν χρόνο σε φυλακές της Ουγγαρίας υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες, τις οποίες η ίδια περιέγραψε ως «απάνθρωπες και εξευτελιστικές». Οι εικόνες της να οδηγείται στο δικαστήριο δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στα πόδια προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία και ευρύτερα στην Ευρώπη, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταγγέλλουν τις πρακτικές της ουγγρικής κυβέρνησης.

Τον Ιούνιο του 2024, η Ιλαρία Σάλις εξελέγη ευρωβουλευτής με τη Συμμαχία Πρασίνων και Αριστεράς (AVS), συγκεντρώνοντας πάνω από 170.000 ψήφους. Η εκλογή της της χάρισε την κοινοβουλευτική ασυλία και οδήγησε στην απελευθέρωσή της από την κατ’ οίκον κράτηση. Σήμερα, συμμετέχει στην ευρωομάδα της Αριστεράς (The Left/GUE-NGL) και δραστηριοποιείται σε επιτροπές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πολιτικά ελευθέρια και τη δικαιοσύνη.

Ιλαρία Σάλις: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα της Ουγγαρίας να αρθεί η ασυλία της

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με οριακή πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης της ασυλίας της, απορρίπτοντας το αίτημα των ουγγρικών αρχών για άρση της. Η ίδια χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «νίκη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον αντιφασισμό».

Η Ιλαρία Σάλις συνεχίζει να απορρίπτει τις κατηγορίες εναντίον της ως πολιτικά υποκινούμενες, υποστηρίζοντας ότι η Ουγγαρία χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη ως μέσο εκφοβισμού και φίμωσης των αντιπάλων του καθεστώτος Όρμπαν. Παράλληλα, δηλώνει αποφασισμένη να αξιοποιήσει την κοινοβουλευτική της θέση για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των φυλακισμένων, των πολιτικών κρατουμένων και όσων υφίστανται άδικες διώξεις σε όλη την Ευρώπη.

Η υπόθεσή της έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα της Ουγγαρίας και της Ιταλίας. Έχει γίνει σύμβολο της ευρωπαϊκής μάχης για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία, σε μια εποχή που τα όρια μεταξύ δικαιοσύνης και πολιτικής εκδικητικότητας γίνονται ολοένα πιο θολά.


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Διεθνή / Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Οι κανόνες των Βρυξελλών που απαιτούν από τα 27 κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με τις νέες προσχωρήσεις θα εξεταστούν προσεκτικά στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισραήλ - Χαμάς: Ο Τράμπ ανακοίνωσε συμφωνία για απελευθέρωση των Ομήρων

Διεθνή / Ισραήλ - Χαμάς: Ο Τράμπ ανακοίνωσε συμφωνία για απελευθέρωση των Ομήρων

Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων  ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πετυχαίνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς τη λήξη του πολέμου. 
LIFO NEWSROOM
«Τα στέλνουν να σκοτωθούν»: Κολομβιανοί μισθοφόροι εκπαιδεύουν παιδιά στον πόλεμο του Σουδάν

Διεθνή / «Τα στέλνουν να σκοτωθούν»: Κολομβιανοί μισθοφόροι εκπαιδεύουν παιδιά στον πόλεμο του Σουδάν

Πρώην στρατιώτες που στρατολογήθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας περιγράφουν πώς εκπαίδευαν ανήλικους μαχητές υπό την αιγίδα παραστρατιωτικών δυνάμεων
LIFO NEWSROOM
Υπό πίεση το Βέλγιο: Η Δύση ζητά τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

Διεθνή / Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ζητούν να ανοίξουν τα ρωσικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Το Βέλγιο δέχεται αυξανόμενη πίεση από ΗΠΑ και Ευρωπαίους συμμάχους να επιτρέψει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς ο πόλεμος και οι ανάγκες ανοικοδόμησης εντείνονται
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες θα συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για να συζητήσουν τη μελλοντική αγορά φαρμάκων, με τη BlinkRx να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο
LIFO NEWSROOM
 
 