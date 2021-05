Νέες συγκρούσεις με πέτρες, δακρυγόνα και σφαίρες με επικάλυψη από καουτσούκ έφεραν σήμερα αντιμέτωπους στην πλατεία των Τζαμιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ πιστούς Παλαιστίνιους και ισραηλινούς αστυνομικούς με αποτέλεσμα να τραυματισθούν περισσότεροι από 300 άνθρωποι, οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο βιαιοτήτων στην ιερή πόλη.

Μπροστά σ' αυτή την κλιμάκωση, έχει προγραμματισθεί για αργότερα σήμερα, έπειτα από αίτημα της Τυνησίας, συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έναν παλαιστινιακό τομέα που εδώ και πάνω από 50 χρόνια βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή.

Ενώ οι διεθνείς εκκλήσεις για ηρεμία πολλαπλασιάζονται, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την «αποφασιστικότητα» των δυνάμεων της τάξης για να εγγυηθούν τη «σταθερότητα» στην Ιερουσαλήμ. «Τις υποστηρίζουμε σ' αυτό τον δίκαιο αγώνα», τόνισε.

Η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς κατήγγειλε από την πλευρά της μια «βάρβαρη επίθεση» των ισραηλινών δυνάμεων και ο επικεφαλής του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Γάζα, ο Ισμαήλ Χανίγια, προειδοποίησε ότι η παλαιστινιακή «αντίσταση» «δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια».

Νωρίς το απόγευμα, οι συγκρούσεις σταμάτησαν στην πλατεία, τον τρίτο πιο ιερό τόπο του ισλάμ ο οποίος βρίσκεται στην Παλιά Πόλη και η πρόσβαση σ' αυτόν περιορίσθηκε στη διάρκεια της ημέρας μόνο στους πιστούς ηλικίας 40 ετών και άνω. Όμως η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Νωρίς το πρωί, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν αντικείμενα προς την κατεύθυνση των ισραηλινών δυνάμεων που είχαν πάρει θέσεις μέσα στην πλατεία των Τζαμιών, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι αστυνομικοί απάντησαν με σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ και με δακρυγόνα.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, περισσότεροι από 305 Παλαιστίνιοι τραυματίσθηκαν, εκ των οποίων περισσότεροι από 200 απομακρύνθηκαν με ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Ο δρ. Αντνάν Φαρχούντ, γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Μακάσεντ, έκανε λόγο για πολυάριθμα τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια από σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ.

Η επανάληψη των βιαιοτήτων συνέπεσε με την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ», η οποία σηματοδοτεί, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το εβραϊκό κράτος και συχνά χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις ανάμεσα σε Παλαιστινίους και Ισραηλινούς.

Το Ισραήλ έχει ανακηρύξει την Ιερουσαλήμ «αιώνια και αδιαίρετη» πρωτεύουσά του, ενώ οι Παλαιστίνιοι φιλοδοξούν να κάνουν τον ανατολικό τομέα πρωτεύουσα του κράτους το οποίο φιλοδοξούν να ιδρύσουν. Το ζήτημα της Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα πρόσκομμα στις ισραηλινο-παλαιστινιακές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, που βρίσκονται εδώ και χρόνια σε νεκρό σημείο.

Εν τω μεταξύ, τον γύρο του Twitter κάνει ένα βίντεο με ένα αυτοκίνητο που οδηγεί Ισραηλινός να πέφτει πάνω σε Παλαιστινίους, ενώ εκείνοι τον λιντσάρουν. Στο βίντεο διακρίνεται ομάδα Παλαιστινίων να εκτοξεύει πέτρες κατά του αυτοκινήτου.

Jerusalem, a short while ago: A Jewish man narrowly escapes lynching after his car is pelted with rocks. A policeman on the scene stops the violent mob. pic.twitter.com/OmkwkfGPQv