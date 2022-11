Ιδρυτής Wagner: «Σκοτώσαμε με βαριοπούλα μισθοφόρο που αυτομόλησε στην Ουκρανία»

Ο ιδρυτής της ομάδας μισθοφόρων Wagner υπερασπίστηκε ένα βίαιο βίντεο που φαίνεται να δείχνει το θάνατο ενός μισθοφόρου που αυτομόλησε στην Ουκρανία.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, Ρώσος επιχειρηματίας και στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι τα μη επαληθευμένα πλάνα του Γεβγκένι Νούζιν, 55 ετών, που χτυπήθηκε με βαριοπούλα ήταν «σκυλίσιος θάνατος για ένα σκυλί».

Ο καταδικασμένος δολοφόνος ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι είχε αλλάξει στρατόπεδο.

Στο βίντεο λέει ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι ενώ περπατούσε στην ουκρανική πρωτεύουσα του Κιέβου και ξύπνησε σε ένα κελάρι.

Ωστόσο, είχε κρατηθεί ως αιχμάλωτος πολέμου από την Ουκρανία και δεν είναι σαφές πώς ήταν ελεύθερος να κυκλοφορεί στο Κίεβο.

Προειδοποίηση: Το άρθρο περιέχει ενοχλητικές περιγραφές

Τα πλάνα από την -με συνοπτικές διαδικασίες- δολοφονία αναρτήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο κανάλι Grey Zone του Telegram που συνδέεται με την Wagner.

Αρχίζει με τον Γεβγκένι Νούζιν να περιγράφει πώς πήγε στο μέτωπο ως μέλος της Wagner, αφού στρατολογήθηκε τον Αύγουστο. Λέει ότι σκόπευε να αλλάξει στρατόπεδο και να «πολεμήσει εναντίον των Ρώσων» και αργότερα πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Ουκρανούς.

Αφού δέχθηκε επίθεση στο Κίεβο στις 11 Νοεμβρίου, έχασε τις αισθήσεις του και ξύπνησε στο κελάρι όπου γυριζόταν το βίντεο.

Στη συνέχεια, ένας άγνωστος άνδρας εμφανίζεται να επιτίθεται στον 55χρονο με βαριοπούλα. Πέφτει στο έδαφος και ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο Νούζιν «πρόδωσε τον λαό του, πρόδωσε τους συντρόφους του».

Περιέγραψε σαρκαστικά το βίντεο ως «εξαιρετική σκηνοθετική δουλειά που μπορεί να παρακολουθηθεί μονορούφι». «Νομίζω ότι αυτή η ταινία ονομάζεται "Σκυλίσιος θάνατος για ένα σκυλί"», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο προσπάθησε να πάρει αποστάσεις από το βίντεο, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να λέει ότι «δεν ήταν δική μας δουλειά».

