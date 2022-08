Ιδιοκτήτης Tesla δεν θα χάσει ποτέ ξανά τα κλειδιά του- τα εμφύτευσε στο χέρι του

Ένας φανατικός θαυμαστής της Tesla δεν θα χάσει ποτέ ξανά τα κλειδιά του - αφού ξόδεψε 400 δολάρια για να τα εμφυτεύσει μόνιμα στο χέρι του.

Ο Brandon Dalaly μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο που τον δείχνει να έχει εμφυτεύσει ένα τσιπ στο δεξί του χέρι και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί τη συσκευή για να ξεκλειδώσει το όχημά του.

«Πλέον το χρησιμοποιώ ως κλειδί, όταν το Bluetooth κλειδί μου δεν πιάνει ή δεν έχω την κάρτα-κλειδί», δήλωσε στο Teslarati. «Απλά χρησιμοποιείς το χέρι σου».

Το παράξενο κόλπο είναι εφικτό χάρη σε ένα τσιπ που ονομάζεται Vivokey Apex, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία NFC - το ίδιο χαρακτηριστικό «tap-to-pay» που επιτρέπει το Apple Pay στα iPhones.

Ο Dalaly λέει ότι είναι μέλος μιας beta ομάδας περίπου 100 ατόμων που δοκιμάζουν τα τσιπ πριν κυκλοφορήσουν στο κοινό.

«Η εταιρεία που το δημιούργησε έχει κυριολεκτικά δικό της app store όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε ασύρματα εφαρμογές στο σώμα σας με αυτά τα τσιπ», εξηγεί. «Και μία από τις εφαρμογές έτυχε να είναι κάρτα-κλειδί της Tesla. Οπότε, ήταν η πρώτη εφαρμογή που εγκατέστησα, επειδή έχω Tesla».

Facebook Twitter «Απλά δεν θέλω να ανησυχώ μήπως ξεχάσω τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου. Δεν λατρεύω τον Σατανά», λέει ο Brandon Dalaly. Φωτ: Twitter/@BrandonDalaly

Στο βίντεο, ο Dalaly χρειάστηκε να τρίψει το χέρι του στο όχημά του για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ανοίξει.

Ωστόσο, έγραψε στο Twitter ότι το βίντεο είχε γυριστεί «τρεις ημέρες μετά την εμφύτευση και υπήρχε ακόμα πρήξιμο».

«Πλέον το διαβάζει με ένα γρήγορο πάτημα. Μπορεί επίσης να αντιστοιχιστεί με οποιοδήποτε μελλοντικό Tesla», πρόσθεσε.

It took a little long for the sensor to pick it up because I filmed that 3 days after implantation and there was still swelling. Now it reads with a quick tap to the pillar. It can also be paired with any future Tesla. The chip also does more than just the car too