Ιαπωνία: Στρατιώτης πυροβόλησε συναδέλφους του– Δύο νεκροί, ένας τραυματίας

Στρατιώτης των ένοπλων δυνάμεων στην Ιαπωνία σκότωσε δύο συναδέλφους του και τραυμάτισε έναν ακόμα. Τα τρία θύματα ήταν το ένα περίπου 50 χρονών και τα άλλα δύο περίπου 20 ετών.

Συγκεκριμένα, ο στρατιώτης άνοιξε πυρ εναντίον τους σε πεδίο βολής στην πόλη Χίνο του νομού Γκιφού, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους στην Ιαπωνία, σύμφωνα με τα ιαπωνικά ΜΜΕ. Εκπρόσωπος των ένοπλων δυνάμεων ανέφερε πως ο νεαρός φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον οκτώ φορές. Ο φερόμενος ως δράστης είναι 18 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία της Γκιφού.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 09:00 [σ.σ. τοπική ώρα, 03:00 ώρα Ελλάδας] στο πεδίο βολής, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Χιροκάζου Ματσούνο. Χαρακτηριστικά ανέφερε «τρία μέλη των ένοπλων δυνάμεων τραυματίστηκαν». Το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK ανέφερε αρχικά πως ο νεαρός άνοιξε πυρ με αυτόματο και πως το ένα από τα θύματα «δεν είχε τις αισθήσεις του».

Breaking: Three soldiers injured in #shooting at Japanese #military range. Suspect arrested. Our thoughts are with the injured personnel for a speedy recovery. #Japan #Military #SafetyFirst - https://t.co/4JdAal9Mqt pic.twitter.com/KHYll68zR7