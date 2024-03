Ιαπωνία: Σε συναγερμό μια ολόκληρη πόλη εξαιτίας «πιθανώς τοξικής» γάτας

Μια γάτα που όπως όλα δείχνουν έπεσε σε μια δεξαμενή χημικών έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές στην πόλη Φουκουγιάμα στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τις αρχές, η γάτα είναι «πιθανώς τοξική», καθώς έπεσε σε μια δεξαμενή χημικών σε εργοστάσιο επιμετάλλωσης στη Φουκουγιάμα και στη συνέχεια «εξαφανίστηκε» μέσα στη νύχτα.

Τα πρώτα σημάδια της γάτας - «εισβολέα» στο εργοστάσιο επιμετάλλωσης ήταν τα ίχνη που άφησαν οι πατούσες της στο πάτωμα. Οι κάμερες ασφαλείας επιβεβαίωσαν την παραβίαση ασφαλείας και αμέσως, οι αρχές εξέδωσαν «επείγουσα προειδοποίηση», ζητώντας από τους πολίτες να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Επί ολόκληρη την περασμένη εβδομάδα, η πόλη αναζητούσε την δυνητικά επικίνδυνη γάτα που όπως φαίνεται, έπεσε στη δεξαμενή τοξικών χημικών στο εργοστάσιο Nomura Plating Corporation και στη συνέχεια το έσκασε από τη σκοτεινή αυλή εργοστασίου, προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι υπάλληλοι του εργοστασίου απευθύνθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη σχολική επιτροπή και τους παιδικούς σταθμούς για να τους προειδοποιήσουν για τον πιθανό κίνδυνο. Ο Motonari Ibaraki, εκπρόσωπος της Nomura Plating, είπε ότι τα αποτυπώματα εντοπίστηκαν κοντά στη δεξαμενή από έναν υπάλληλο που έφτασε για δουλειά τη Δευτέρα το πρωί και ότι το βίντεο ασφαλείας έδειξε πράγματι τη γάτα να το σκάει από το εργοστάσιο γύρω στις 9:30 το προηγούμενο βράδυ.

