Ιαπωνία: Σαρωτική νίκη για την Σαναέ Τακαΐτσι στις εκλογές

Ο συντηρητικός κυβερνητικός συνασπισμός της Ιαπωνίας ενίσχυσε θεαματικά την εξουσία του μετά τη σαρωτική νίκη στις εκλογές της Κυριακής, εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πρώιμη δημόσια επιβεβαίωση της νέας πρωθυπουργού, Σαναέ Τακαΐτσι.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της Τακαΐτσι είχε εξασφαλίσει έως νωρίς τη Δευτέρα 316 έδρες, ξεπερνώντας άνετα τις 261 που απαιτούνται για απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 465 μελών και καταγράφοντας το υψηλότερο αποτέλεσμα από την ίδρυσή του το 1955.

Μαζί με τον κυβερνητικό της εταίρο, το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας, που κέρδισε 36 έδρες, η Τακαΐτσι διαθέτει πλέον την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων των εδρών, γεγονός που διευκολύνει το νομοθετικό της έργο, καθώς μπορεί να παρακάμπτει την Άνω Βουλή, την οποία δεν ελέγχει.

Χαμογελαστή, η Τακαΐτσι τοποθετούσε μια κόκκινη κορδέλα δίπλα στο όνομα κάθε νικητή σε πίνακα στα κεντρικά γραφεία του LDP, υπό τα χειροκροτήματα των κομματικών στελεχών.

Η 64χρονη πολιτικός, που προκήρυξε πρόωρες εκλογές λίγο μετά την ανάδειξή της ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας το περασμένο φθινόπωρο, είχε δεσμευθεί να παραιτηθεί αν ο συνασπισμός της δεν εξασφάλιζε απλή πλειοψηφία στην ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη σε συνθήκες παγετού, με πολλές περιοχές της χώρας να πλήττονται εκ νέου από έντονες χιονοπτώσεις.

Ωστόσο, δεν θα έχει πολύ χρόνο να απολαύσει τη νίκη του κόμματός της. Υπάρχουν ανησυχίες για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Ιαπωνίας και για την ικανότητά της να αποκλιμακώσει τη σφοδρή αντιπαράθεση με την Κίνα σχετικά με το μέλλον της Ταϊβάν.

Η Τακαΐτσι προσπάθησε να προσελκύσει τους ψηφοφόρους με ένα πακέτο τόνωσης της οικονομίας ύψους 21 τρισ. γεν (περίπου 113 δισεκατομμύρια ευρώ), με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής, ενώ αργότερα υποσχέθηκε την αναστολή για δύο χρόνια του φόρου κατανάλωσης 8% στα τρόφιμα - μέτρο που θα στερήσει από τα κρατικά έσοδα περίπου 5 τρισ. γεν ετησίως.

Τα σχέδια δαπανών της έχουν ανησυχήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις στο νόμισμα, οδηγώντας ορισμένους σχολιαστές να αμφισβητήσουν την προσέγγισή της, δεδομένου ότι το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας υπερβαίνει το διπλάσιο του ΑΕΠ της — το υψηλότερο βάρος χρέους μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Μιλώντας ενώ τα exit polls έδειχναν άνετη νίκη του κόμματός της, η Τακαΐτσι, θαυμάστρια της Μάργκαρετ Θάτσερ, δήλωσε: «Έχουμε τονίσει σταθερά τη σημασία μιας υπεύθυνης και ενεργητικής δημοσιονομικής πολιτικής. Θα δώσουμε προτεραιότητα στη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής πολιτικής. Θα διασφαλίσουμε τις αναγκαίες επενδύσεις. Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να επενδύσουν. Θα οικοδομήσουμε μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία».

Ύστερα από έναν καταιγιστικό πρώτο κύκλο διπλωματικών επαφών - μεταξύ άλλων συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στα τέλη του περασμένου έτους - η Τακαΐτσι προκάλεσε ένταση με το Πεκίνο τον Νοέμβριο, όταν υπέδειξε ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να εμπλακεί στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής απόπειρας εισβολής στην Ταϊβάν.

Η Κίνα κάλεσε τους τουρίστες να μην επισκέπτονται την Ιαπωνία - σύσταση που φαίνεται να τηρήθηκε - καθώς και τους νέους να μην σπουδάζουν εκεί, επικαλούμενη «ανησυχίες για την ασφάλεια». Η διαμάχη διέκοψε πολιτιστικές ανταλλαγές και έβαλε τέλος ακόμη και σε δεκαετίες «διπλωματίας των πάντα».

Η άρνηση της Τακαΐτσι να ανακαλέσει τις δηλώσεις της ενδέχεται να εξόργισε το Πεκίνο, ωστόσο βρήκε απήχηση σε πολλούς ψηφοφόρους.

Ο Τραμπ συνεχάρη την Τακαΐτσι για τη νίκη της, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην προώθηση της συντηρητικής ατζέντας σας, Ειρήνη μέσω Ισχύος», σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μεγάλη νίκη της Τακαΐτσι της δίνει μεγαλύτερο πολιτικό χώρο για να υλοποιήσει βασικές δεσμεύσεις, όπως οι μειώσεις στον φόρο κατανάλωσης, δήλωσε ο Σέιτζι Ινάντα, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας FGS Global. «Οι αγορές θα μπορούσαν να αντιδράσουν τις επόμενες ημέρες και το γεν να δεχθεί νέες πιέσεις», ανέφερε.

Οι συνθήκες χιονοθύελλας σε ορισμένες περιοχές έκαναν τη μετάβαση στα εκλογικά τμήματα την Κυριακή - στις πρώτες εκλογές που διεξήχθησαν καταμεσής του χειμώνα έπειτα από 35 χρόνια - δοκιμασία αντοχής για πολλούς ψηφοφόρους.

Η εκτιμώμενη συμμετοχή έφτασε το 55,6%, σύμφωνα με το NHK — αυξημένη από το 53,8% των προηγούμενων εκλογών για την Κάτω Βουλή το 2024. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε ότι πάνω από 27 εκατομμύρια πολίτες είχαν ψηφίσει πρόωρα.

Η προσωπική δημοφιλία της Τακαΐτσι - ιδίως μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων - έχει μεταμορφώσει τις προοπτικές του LDP από τότε που κέρδισε τον Οκτώβριο την εσωκομματική κούρσα για τη διαδοχή του Σιγκέρου Ισίμπα στην ηγεσία του κόμματος.

Το LDP, που έχει κυβερνήσει την Ιαπωνία για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 70 ετών, ωφελήθηκε - όπως και σε προηγούμενες εκλογές - από μια κατακερματισμένη και άτονη αντιπολίτευση.

Με πληροφορίες από Guardian