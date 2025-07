Ιαπωνία: Φάλαινες ξεβράστηκαν στις ακτές μετά τον σεισμό και το τσουνάμι

Φάλαινες εθεάθησαν να ξεβράζονται στην ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τα κύματα τσουνάμι που προκλήθηκαν μετά από τον ισχυρό σεισμό στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ρωσίας.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social δείχνει τουλάχιστον τέσσερις φάλαινες να έχουν βγει στην παραλία Χιρασούνα στην Τσίμπα, σήμερα Τετάρτη (30/7).

JUST IN: At least 4 whales have washed up along the coast of Japan, hours after 8.8 earthquake pic.twitter.com/t9siMZDHFS — BNO News Live (@BNODesk) July 30, 2025

Tsunami up to 5 meters slam into #Hawai coasts. Meanwhile, in Japan Mainichi Shimbun helicopter captures image of natures fury multiple whales washed ashore in Tateyama City. Nature is beautiful but unforgiving.



Photo @mainichiphoto#earthquake #tsunami #Russia #Japan #Alaska pic.twitter.com/BTy6RYixRQ — Sumit (@EpicBeanster) July 30, 2025

4 whales washed ashore by the current tsunami in Japan



Hirasuna Chiba July 30, 2025



pic.twitter.com/Jy6yPu52P7 — Science girl (@gunsnrosesgirl3) July 30, 2025

Στο μεταξύ, τσουνάμι ύψους 1,30 μ. έπληξε σήμερα λιμάνι στην περιφέρεια Μιγιάγκι, στη βόρεια Ιαπωνία, στις 13.52 (τοπική ώρα, 07.52 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA).

Η JMA διατήρησε το επίπεδο συναγερμού για τσουνάμι προειδοποιώντας για πιθανά κύματα ύψους έως και 3 μέτρων κατά μήκος των ιαπωνικών ακτών του Ειρηνικού, ύστερα από τον σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοικτά της Καμτσάτκα.

Pictured: Whales washed ashore on Japan’s coast as tsunami waves hit Kamchatka and Hokkaido



Follow the latest updates ⬇️https://t.co/P0XwhobdO3 pic.twitter.com/dqwKPObV7N — The Telegraph (@Telegraph) July 30, 2025

Beached whales in Tateyama, Japan, possibly due to the sudden receding water levels caused by the tsunami hitting the coasts of Japan.



Another explanation could be related to high waves from the typhoon.



[📍 Chiba Prefecture]

[📹 East Hokkaido Page]pic.twitter.com/VtFubmz2rN — Massimo (@Rainmaker1973) July 30, 2025

At least 4 whales have washed up along the coast of Japan, hours after 8.8 earthquake



Civilians seen on top of building in Hokkaido, Japan amid tsunami warning.



Tsunami Warning ⚠️ Russia, Alaska, Hawaii, Japan #earthquake #tsunami #Russia #Japan #Hawaii #Alaska pic.twitter.com/3BhfkszQjz — Sumit (@SumitHansd) July 30, 2025

Παράλληλα, απευθείας πλάνα της ιαπωνικής τηλεόρασης εικόνιζαν κόσμο να φεύγει, με αυτοκίνητα ή με τα πόδια, προς περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο, ειδικά στη βόρεια νήσο Χοκάιντο, όπου παρατηρήθηκε ένα πρώτο τσουνάμι ύψους περίπου 30 εκατοστών.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS) αρχικά έκανε λόγο για σεισμό 8 βαθμών, κατόπιν αναθεώρησε την εκτίμησή του προς τα πάνω, στους 8,7 και τελικά στους 8,8 βαθμούς.

Η δόνηση καταγράφτηκε στις 02:35 (ώρα Ελλάδας), σε βάθος 20,7 χιλιομέτρων, στον θαλάσσιο χώρο περίπου 126 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με επιστήμονες της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό που καταγράφτηκε στην περιοχή αυτή από το 1952.

Η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK διέκοψε το κανονικό πρόγραμμά της κι άρχισε να καλύπτει τις εξελίξεις ζωντανά, με παρουσιαστή της να παρακαλεί τους κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών: «Απομακρυνθείτε εσπευσμένα για να σώσετε τις ζωές σας».

Εργαζόμενοι παρόντες στο κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα (ανατολική Ιαπωνία), όπου έγινε το ένα από τα δυο σοβαρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στη σύγχρονη ιστορία, το 2011, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, ανακοίνωσε η TEPCO, η διαχειρίστρια εταιρεία.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες να μην βγουν στη θάλασσα και «να μην πλησιάζουν τις ακτές ως την άρση του συναγερμού».

Με πληροφορίες από Νewsweek και Times of India