Ίαν Γουότκινς: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του παιδεραστή πρώην τραγουδιστή των Lostrpophets στη φυλακή

Δύο κρατούμενοι, ηλικίας 25 και 43 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, μετά τον θάνατο του Ίαν Γουότκινς, πρώην τραγουδιστή του βρετανικού συγκροτήματος Lostprophets, ο οποίος εξέτιε πολυετή ποινή για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ειδοποίησαν την αστυνομία στις 9:39 π.μ., αναφέροντας σοβαρή επίθεση σε κρατούμενο. Ο 48χρονος εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από το προσωπικό της φυλακής, υπέκυψε επί τόπου. Πηγές που επικαλείται το βρετανικό πρακτορείο PA αναφέρουν ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από συγκρατούμενο.

Η Υπηρεσία Φυλακών του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι δεν θα κάνει κανένα σχόλιο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα.

Προηγούμενη επίθεση στον Γουότκινς το 2023

Ο Γουότκινς είχε δεχθεί επίθεση και στο παρελθόν μέσα στην ίδια φυλακή: το 2023 είχε τραυματιστεί ελαφρά, όταν τρεις συγκρατούμενοί του τον είχαν κρατήσει όμηρο για περίπου έξι ώρες, προτού επέμβουν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και τον απελευθερώσουν.

Ο πρώην τραγουδιστής εξέτιε ποινή κάθειρξης 29 ετών, με επιπλέον έξι υπό καθεστώς επιτήρησης, για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων και απόπειρα βιασμού βρέφους. Το 2012 είχε συλληφθεί ύστερα από έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι του στο Πόντιπριτ της Ουαλίας, όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά τηλέφωνα.

Το 2019 είχε καταδικαστεί εκ νέου για κατοχή κινητού τηλεφώνου μέσα στη φυλακή, λέγοντας τότε στο δικαστήριο ότι «ζει ανάμεσα σε δολοφόνους, βιαστές και κατά συρροή εγκληματίες – τους χειρότερους των χειρότερων».

Η καριέρα του Γουότκινς με τους Lostprophets

Ο Γουότκινς είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 2000, όταν οι Lostprophets πούλησαν εκατομμύρια άλμπουμ και έπαιξαν σε στάδια σε όλο τον κόσμο. Το συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 1997 στην Ουαλία, κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ, ένα εκ των οποίων έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts, ενώ δύο singles μπήκαν στο top 10. Είχαν επίσης επιτυχία στις ΗΠΑ, όπου τα δύο επόμενα άλμπουμ τους μπήκαν στο top 40.

Μετά την καταδίκη του, ο Des Mannion, επικεφαλής υπηρεσιών της NSPCC για την Ουαλία, είχε δηλώσει: «Ο Γουότκινς χρησιμοποίησε τη φήμη και τη θέση του για να χειραγωγήσει ανθρώπους και να κακοποιήσει παιδιά. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά τη διασημότητα αλλά τα θύματα — και τα θύματα είναι παιδιά».

