Η υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ θα εμφανίζεται στο αμερικανικό νόμισμα

Τα χαρτονομίσματα των ΗΠΑ θα φέρουν για πρώτη φορά την υπογραφή εν ενεργεία προέδρου, καθώς το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα αρχίσει να εμφανίζεται πάνω στο αμερικανικό νόμισμα από αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Τα νέα χαρτονομίσματα, που σχεδιάζονται με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα καταργήσουν παράλληλα -για πρώτη φορά μετά από 165 χρόνια- την υπογραφή του ταμία των ΗΠΑ.

Τα πρώτα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων με την υπογραφή του Τραμπ και του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ αναμένεται να τυπωθούν τον Ιούνιο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα σε επόμενους μήνες. Η κυκλοφορία τους στο τραπεζικό σύστημα ενδέχεται να χρειαστεί μερικές εβδομάδες.

US paper currency will bear President Trump's signature starting this summer, the first time a sitting president has signed American money, the Treasury Department said https://t.co/lZzSjFM2xd pic.twitter.com/kTrFRQ71qx — Reuters (@Reuters) March 27, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Βάζει τέλος σε μία παράδοση 250 ετών

Μέχρι τότε, συνεχίζεται η παραγωγή χαρτονομισμάτων με τις υπογραφές της υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, Τζάνετ Γέλεν, και της πρώην ταμία Λιν Μάλερμπα.

Η Μάλερμπα θα είναι η τελευταία σε μια αδιάλειπτη σειρά ταμιών των οποίων η υπογραφή εμφανιζόταν στα αμερικανικά χαρτονομίσματα από το 1861, όταν εκδόθηκε για πρώτη φορά ομοσπονδιακό χρήμα. Η αλλαγή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ να συνδέσει το όνομα του προέδρου με δημόσια έργα, θεσμούς και σύμβολα, όπως κτίρια, προγράμματα, πλοία και νομίσματα.

Πρόσφατα, ομοσπονδιακή επιτροπή ενέκρινε και τον σχεδιασμό επετειακού χρυσού νομίσματος με την εικόνα του Τραμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η απόφαση είναι συμβολική για την επέτειο των 250 ετών, επικαλούμενος την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

«Δεν υπάρχει πιο ισχυρός τρόπος να τιμηθούν τα ιστορικά επιτεύγματα της χώρας και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το να φέρουν τα δολάρια το όνομά του», ανέφερε.

BREAKING: U.S. Treasury is working to put President Trump's signature on new paper currency, a first for a sitting president, an AP source says. https://t.co/hGz5tfJuf9 — The Associated Press (@AP) March 26, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Τι αλλάζει στα χαρτονομίσματα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο συνολικός σχεδιασμός των χαρτονομισμάτων δεν θα αλλάξει, πέρα από την αντικατάσταση της υπογραφής του ταμία με εκείνη του προέδρου.

Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει στο υπουργείο να τροποποιεί τον σχεδιασμό των χαρτονομισμάτων, κυρίως για λόγους ασφαλείας, ωστόσο διατηρεί ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως τη φράση «In God We Trust (Εμπιστευόμαστε τον Θεό)» και την απεικόνιση μόνο αποβιωσάντων προσώπων.

Παράλληλα, μια προσπάθεια για την κυκλοφορία νομίσματος του ενός δολαρίου με την εικόνα του Τραμπ δεν προχώρησε, καθώς η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει την απεικόνιση εν ζωή προσώπων σε νομίσματα.

Η πρώην ταμίας Λιν Μάλερμπα δεν σχολίασε την απόφαση, ενώ η προκάτοχός της, Τζοβίτα Καράνσα, χαρακτήρισε την αλλαγή «ισχυρό σύμβολο της αμερικανικής ανθεκτικότητας και της δυναμικής της ελεύθερης αγοράς».

Ο νυν ταμίας, Μπράντον Μπιτς, του οποίου το όνομα δεν εμφανίστηκε ποτέ σε χαρτονομίσματα, υποστήριξε επίσης την απόφαση, περιγράφοντας τον Τραμπ ως αρχιτέκτονα μιας «χρυσής εποχής οικονομικής ανάκαμψης».

Με πληροφορίες από Reuters