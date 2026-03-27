Ντόναλντ Τραμπ: «Ενημερώθηκα από τη CIA ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ομοφυλόφιλος»

Η δημόσια συζήτηση γύρω από τη νέα ηγεσία του Ιράν έχει πάρει νέα τροπή, μετά από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) τον ενημέρωσε για το ενδεχόμενο ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν να είναι ομοφυλόφιλος.

Σε συνέντευξή του στο Fox News συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έλαβε τη σχετική ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την αξιοπιστία των πληροφοριών.

JUST IN: US President Trump confirms the CIA told him Iran's new Supreme Leader Mojtaba Khamenei is gay. pic.twitter.com/pZTsNjxpZo — Podium Reporters (@PodiumReporters) March 27, 2026

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν ισχυρισμό που, όπως είπε, «κυκλοφορεί ευρέως», σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο «θα τον έφερνε σε δύσκολη θέση» μέσα στο ιρανικό πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Ανάλογες αναφορές είχαν δημοσιευθεί νωρίτερα μέσα στον μήνα και από τη New York Post, η οποία υποστήριξε ότι ο Τραμπ αιφνιδιάστηκε από τις σχετικές εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Υπενθυμίζεται πως στο Ιράν, οι ομόφυλες σχέσεις μπορούν να επισύρουν ακόμη και τη θανατική ποινή, ενώ το καθεστώς έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για συστηματικές διώξεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Αντιδράσεις και αμφιβολίες γύρω από τις αποκαλύψεις για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ενημέρωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο περιβάλλον του προέδρου, με ορισμένους παρευρισκόμενους να αντιμετωπίζουν την πληροφορία με χιούμορ, κάτι που προκάλεσε επίσης αντιδράσεις.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, ενώ η αξιοπιστία των πληροφοριών παραμένει ασαφής.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται τα ερωτήματα γύρω από την κατάσταση και την παρουσία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει απευθυνθεί άμεσα στο κοινό μετά την αεροπορική επιδρομή που κόστισε τη ζωή στον πατέρα του και προκάλεσε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει πρόσφατα ότι είναι «καλά στην υγεία του», χωρίς όμως να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια αμφιβολίες ακόμη και για το αν βρίσκεται εν ζωή, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει σαφής απόδειξη της κατάστασής του. Σε προηγούμενες τοποθετήσεις του, είχε αναφέρει ότι ενδέχεται να είναι ζωντανός αλλά «τραυματισμένος».