Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ δηλώνει πως είναι πολύ πλούσια για να νοιαστεί για τις αντιδράσεις στην τρανσφοβία της

Ακόμα μία δήλωση-πρόκληση από την συγγραφέα του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η οποία επεσήμανε πως ο τεράστιος πλούτος της είναι αρκετός για να την κρατάει ευτυχισμένη, καθώς αφιερώνει τη ζωή της στην εναντίωση στα ίσα δικαιώματα των τρανσέξουαλ.

Ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter ένα screenshot ενός tweet αγνώστου χρήστη, ο οποίος διερωτάτο: «Πώς κοιμάσαι το βράδυ γνωρίζοντας πως έχεις χάσει ένα ολόκληρο κοινό;»

«Διαβάζω τις πιο πρόσφατες επιταγές των δικαιωμάτων μου και διαπιστώνω ότι ο πόνος φεύγει πολύ γρήγορα» απάντησε στο ερώτημα.

I read my most recent royalty cheques and find the pain goes away pretty quickly. pic.twitter.com/s4gl9rlqxl