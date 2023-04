Η Τουρκία εκτόξευσε τον πρώτο δορυφόρο παρατήρησης στο διάστημα

Η Τουρκία εκτόξευσε με επιτυχία στο διάστημα τον πρώτο εγχώριο υψηλής ανάλυσης δορυφόρο παρατήρησης της γης, με την ονομασία IMECE.

Ο τουρκικής κατασκευής δορυφόρος εκτοξεύθηκε από τη βάση Βάντερμπέργκ στην Καλιφόρνια. Ο IMECE τέθηκε σε τροχιά με πύραυλο Falcon 9 της εταιρεία SpaceX, μετά από δύο αναβολές λόγω καιρού.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι είναι χαρούμενος για τα καλά νέα σήμερα, είπε ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή σε μια δύσκολη περίοδο που η χώρα συγκλονίστηκε από την καταστροφή λόγω του σεισμού.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη όσους συνέβαλαν σε όλα τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας αυτού του δορυφόρου, ο οποίος θα φέρει στρατηγικές δυνατότητες στην Τουρκία, όπως είπε.

«Με την υψηλής ανάλυσης, ηλεκτρο-οπτική κάμερα που έχουμε αναπτύξει, θα μπορούμε να λαμβάνουμε εικόνες όχι μόνο από την Τουρκία αλλά επίσης από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο του κόσμου. Ο δορυφόρος IMECE θα είναι το μάτι μας σε πολλούς τομείς, ειδικά στην εθνική άμυνα, τη διαχείριση καταστροφών, τη γεωργία, τη δασοκομία, το περιβάλλον και την πολεοδομία», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

