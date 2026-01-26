Η τιμή του χρυσού ξεπερνά τα 5.000 δολάρια για πρώτη φορά στην ιστορία

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τα 5.000 δολάρια (περίπου 4.300 ευρώ) ανά ουγγιά, συνεχίζοντας το ιστορικό ράλι, κατά το οποίο το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε άνοδο άνω του 60% μέσα στο 2025.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία έχουν εντείνει τις ανησυχίες γύρω από τη χρηματοπιστωτική και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι εμπορικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν επίσης προκαλέσει ανησυχία στις αγορές. Το Σάββατο απείλησε να επιβάλει δασμό 100% στον Καναδά, εάν προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Ο χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται τα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια», δηλαδή επενδύσεις στις οποίες στρέφονται οι επενδυτές σε περιόδους αβεβαιότητας. Την Παρασκευή, το ασήμι ξεπέρασε επίσης για πρώτη φορά τα 100 δολάρια ανά ουγγιά, συνεχίζοντας την άνοδο σχεδόν 150% που σημείωσε πέρυσι.

Η ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα έχει ενισχυθεί και από μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως ο υψηλότερος από το συνηθισμένο πληθωρισμός, το αδύναμο δολάριο, οι αγορές από κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως, καθώς και οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει εκ νέου τα επιτόκια μέσα στη χρονιά.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα, καθώς και η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις αρχές της Ουάσινγκτον, συνέβαλαν επίσης στην άνοδο της τιμής του χρυσού.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του χρυσού είναι η σχετική του σπανιότητα. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, μέχρι σήμερα έχουν εξορυχθεί περίπου 216.265 τόνοι του μετάλλου.

Η ποσότητα αυτή αρκεί για να γεμίσει τρεις έως τέσσερις πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων. Το μεγαλύτερο μέρος εξορύχθηκε μετά το 1950, καθώς εξελίχθηκε η τεχνολογία εξόρυξης και ανακαλύφθηκαν νέα κοιτάσματα.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά ότι απομένουν ακόμη περίπου 64.000 τόνοι χρυσού που μπορούν να εξορυχθούν από υπόγεια αποθέματα, αν και η προσφορά του μετάλλου προβλέπεται να σταθεροποιηθεί τα επόμενα χρόνια.

«Όταν κατέχεις χρυσό, δεν συνδέεται με το χρέος κάποιου άλλου, όπως συμβαίνει με ένα ομόλογο ή με μια μετοχή, όπου η απόδοση εξαρτάται από την πορεία μιας εταιρείας», δήλωσε ο Νίκολας Φράπελ, επικεφαλής θεσμικών αγορών παγκοσμίως στην ABC Refinery.

«Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος διαφοροποίησης σε έναν πολύ αβέβαιο κόσμο», πρόσθεσε.

«Οι άνθρωποι στρέφονται στον χρυσό»

Ο χρυσός κατέγραψε μια εντυπωσιακή χρονιά το 2025, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979, καθώς οι επενδυτές κατευθύνθηκαν μαζικά προς τα πολύτιμα μέταλλα.

Με τις χρηματοπιστωτικές αγορές να «ανησυχούν» λόγω παραγόντων όπως οι δασμοί του Τραμπ και οι φόβοι ότι οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι υπερτιμημένες, ο χρυσός έσπασε επανειλημμένα νέα ιστορικά ρεκόρ.

Ενώ οι οικονομικές ανησυχίες μπορούν να ωθήσουν την τιμή του χρυσού προς τα πάνω, το πολύτιμο μέταλλο τείνει επίσης να ενισχύεται όταν οι επενδυτές αναμένουν μειώσεις επιτοκίων.

Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως σημαίνουν μικρότερες αποδόσεις για επενδύσεις όπως τα ομόλογα, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να αναζητούν εναλλακτικά καταφύγια, όπως ο χρυσός και το ασήμι.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) αναμένεται ευρέως να μειώσει το βασικό της επιτόκιο δύο φορές μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι επενδυτές που αγοράζουν χρυσό.

Την περασμένη χρονιά, οι κεντρικές τράπεζες πρόσθεσαν εκατοντάδες τόνους χρυσού στα αποθεματικά τους, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

Το ξεκίνημα του τρέχοντος έτους βρίσκει τον χρυσό να συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ωστόσο ο Φράπελ προειδοποιεί ότι μια αγορά που καθοδηγείται έντονα από τις ειδήσεις θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε πτώση των τιμών.

«Πρέπει να υπάρχει το ενδεχόμενο απρόβλεπτων εξελίξεων που μπορεί να είναι θετικές για τον κόσμο, αλλά όχι απαραίτητα για τον χρυσό», σημείωσε.

Παράλληλα, δεν αγοράζουν όλοι χρυσό αποκλειστικά για επενδυτικούς λόγους.

Σε πολλές κουλτούρες, το μέταλλο αγοράζεται κατά τη διάρκεια εορτών ή προσφέρεται ως δώρο σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως οι γάμοι.

Στην Ινδία, το ετήσιο φεστιβάλ Ντιβάλι θεωρείται ευνοϊκή περίοδος για την αγορά πολύτιμων μετάλλων, με σκοπό την προσέλκυση πλούτου και τύχης.

Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley, τα ινδικά νοικοκυριά κατείχαν χρυσό αξίας 3,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί στο 88,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας.

Η γειτονική Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά κατανάλωσης χρυσού παγκοσμίως, με πολλούς να πιστεύουν ότι η αγορά του φέρνει καλή τύχη.

Με πληροφορίες από BBC