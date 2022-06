Η θερμή αγκαλιά Ζελένσκι με Μακρόν και ο χαρτοφύλακας του Σολτς που προκάλεσε αμηχανία

Τον Γάλλο πρόεδρο και τον Γερμανό καγκελάριο, Εμανουέλ Μακρόν και Όλαφ Σολτς, αντίστοιχα, υποδέχθηκε σήμερα, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Κίεβο με τους δημοσιογράφους να «συλλαμβάνουν» τη θερμή αγκαλιά με τον Γάλλο ομόλογό του αλλά και τη μερική αμηχανία κατά την έλευση του Σολτς.

Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή ήταν δρακόντεια, όπως θα ανέμενε κανείς στην εμπόλεμη χώρα. Ο Ζελένσκι υποδέχθηκε κάθε έναν ξεχωριστά στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου.

Κατά την έλευση του Μακρόν, ο Ζελένσκι τον πλησίασε και αντάλλαξαν μία θερμή αγκαλιά.

Αντιθέτως, όταν ο Σολτς βγήκε από το όχημα, που τον μετέφερε, υπήρξε μία στιγμή αμηχανίας. Είχε στο χέρι του έναν ογκώδη χαρτοφύλακα και προσπάθησε να τον ακουμπήσει κάτω, δίπλα του στο κόκκινο χαλί. Αξιωματούχος τον προσέγγισε και του πήρε τον χαρτοφύλακα, δίνοντάς τον σε άλλο άτομο που βρισκόταν κοντά στην είσοδο του Μεγάρου.

Κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής στάσης μπροστά από τους φωτογράφους, δημοσιογράφος του BBC ρώτησε τον Ουκρανό πρόεδρο εάν θεωρεί πως οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του θα του δώσουν αυτό που επιθυμεί.

«Θα δούμε» απάντησε εκείνος.

«Είστε αισιόδοξος;» επέμεινε ο δημοσιογράφος, με τον Ζελένσκι να μην δίνει απάντηση καθώς εκείνη την ώρα κινούνταν προς το εσωτερικό του Μεγάρου για να εκκινήσουν τις συνομιλίες.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ελπίδες πως οι ηγέτες Γαλλίας και Γερμανίας θα στηρίξουν, χωρίς αλλά, την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από τα σχετικώς διφορούμενα μηνύματα των Μακρόν και Σολτς τις τελευταίες εβδομάδες.

Όπως έγινε γνωστό, στη συνέχεια, ο Σολτς έκανε πρόταση στον Ζελένκσι να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής της G7 στα τέλη Ιουνίου στη Βαυαρία και εκείνος αποδέχθηκε.

«Σας ευχαριστώ κύριε Ζελένσκι που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου να συμμετάσχετε στη σύνοδο κορυφής της G7» που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου στο συγκρότημα του κάστρου του Σλος Ελμάου (νότια Γερμανία), έγραψε στο Twitter ο Σολτς, χωρίς να διευκρινίσει αν ο Ζελένσκι, που δεν έχει φύγει από την Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, θα μεταβεί στη Βαυαρία ή αν θα μιλήσει στη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Thank you, @ZelenskyyUA, for accepting my invitation to participate in @G7 Summit. Thank you for the reception in Kyiv with @EmmanuelMacron, PM Draghi and @KlausIohannis and the insightful conversation. We Europeans stand firmly by your side.