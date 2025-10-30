Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η ψηλότερη εκκλησία του κόσμου

Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης κατέκτησε χθες τον τίτλο της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου, μετά την τοποθέτηση του ανώτερου τμήματος του κεντρικού της πύργου, που ανέβασε το ύψος της στα 162,9 μέτρα.

Το έργο του Αντόνι Γκαουντί ξεπέρασε κατά περίπου 1,3 μέτρα τον καθεδρικό ναό της Ουλμ στη Γερμανία, που διατηρούσε το ρεκόρ εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Ο νέος κεντρικός πύργος, αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό, τοποθετήθηκε με τη βοήθεια γερανού και θα φτάσει συνολικά τα 172 μέτρα όταν ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Facebook Twitter Η βάση του σταυρού που τοποθετήθηκε στην κορυφή της Σαγράδα Φαμίλια / Φωτ: EPA, αρχείου

Η θεμελίωση του ναού έγινε το 1882, και ο Γκαουντί γνώριζε ότι δεν θα έβλεπε το έργο του τελειωμένο. Όταν πέθανε το 1926, είχε ολοκληρωθεί μόλις ένας από τους πύργους του.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί, καθώς η Σαγράδα Φαμίλια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Ισπανίας. Το 2023 δέχθηκε 4,9 εκατομμύρια επισκέπτες, με τα έσοδα των εισιτηρίων να χρηματοδοτούν την κατασκευή. Περίπου 15% των επισκεπτών προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αισθητική του Γκαουντί, που συνδυάζει θρησκευτικά μοτίβα με φυσικές μορφές, έχει καταστήσει τη Σαγράδα Φαμίλια το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της Βαρκελώνης. Παρότι ο κεντρικός πύργος πλησιάζει στο τέλος του, οι προσόψεις και το εσωτερικό θα χρειαστούν ακόμη αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθούν — πιθανότατα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Το 2026, εκατό χρόνια μετά τον θάνατο του Γκαουντί, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αρχιτέκτονα, του οποίου το έργο έχει ήδη αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Με πληροφορίες από Associated Press

