Βαρκελώνη: Φωταγωγήθηκαν οι δύο νέοι πύργοι της Σαγράδα Φαμίλια

Φωταγωγήθηκαν για πρώτη φορά χθες οι δύο νέοι πύργοι της Σαγράδα Φαμίλια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ολοκλήρωση του εμβληματικού ναού της Βαρκελώνης.

Η ανέγερση του ναού ξεκίνησε πριν από 140 χρόνια και πλέον έχει μπει στην τελική ευθεία.

Οι νέοι πύργοι που είναι αφιερωμένοι στους ευαγγελιστές Λουκά και Μάρκο, είναι διακοσμημένοι με δύο εντυπωσιακά γλυπτά, ενός ταύρου και ενός λιονταριού και φωταγωγήθηκαν μετά την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη συναυλία που φιλοξενείται κάθε χρόνο στη βασιλική, που σχεδίασε ο Καταλανός αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί.

Με τις δύο νέες κατασκευές, που φθάνουν σε ύψος τα 135 μέτρα, έχουν ολοκληρωθεί οι 11 από τους 18 πύργους που έχουν σχεδιαστεί, συμπεριλαμβανομένων των μισών από τους κεντρικούς στους οποίους η αρμόδια επιτροπή έχει εστιάσει τις προσπάθειές της.

«Μέχρι τα τέλη του 2023 σχεδιάζουμε να έχουμε ολοκληρώσει τους πύργους που είναι αφιερωμένοι στο Ματθαίο και στον Ιωάννη, κάτι που θα μας επιτρέψει να εγκαινιάσουμε συμπληρωμένο το αφιέρωμα στους ευαγγελιστές», δήλωσε ο Εστέβε Καμπς, πρόεδρος του ιδρύματος που προωθεί την ανέγερση της Σαγράδα Φαμίλια.

Μέχρι το 2026, όταν η Βαρκελώνη θα τιμήσει τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του σπουδαίου Καταλανού αρχιτέκτονα, εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί ο πύργος του Ιησού Χριστού. Θα είναι το υψηλότερο σημείο του οικοδομήματος, με ύψος 172,5 μέτρα, σύμφωνα με το σχέδιο του Γκαουντί.

Η επιτροπή που χρηματοδοτεί την ανέγερση της Σαγράδα Φαμίλια, κυρίως χάρη σε δωρεές ιδιωτών και έσοδα από τουρίστες, είχε αρχικά προγραμματίσει την ολοκλήρωση όλων των εργασιών το 2026.

Όμως λόγω της πανδημίας Covid-19 οι εργασίες διακόπηκαν και οι αρμόδιοι υποχρεώθηκαν να αναθεωρήσουν το χρονοδιάγραμμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών, που ξεκίνησαν το 1882 και στις οποίες ο Γκαουντί αφιέρωσε τέσσερις δεκαετίες, μέχρι τον θάνατό του το 1926, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο τραμ.

Hem il·luminat per primer cop les torres de Lluc i Marc!



Hemos iluminado por primera vez las torres de Lucas y Marcos.



We’ve lit up the towers of Luke and Mark for the first time pic.twitter.com/ln3yyu3zP2