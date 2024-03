Η Ρωσία χτύπησε με πυραύλους το μεγαλύτερο φράγμα της Ουκρανίας στο Ντνίπρο - Δείτε εικόνες

Η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ηλεκτρικούς σταθμούς σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στην πόλη Ντνίπρο, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Οι ρωσικές επιθέσεις, προκάλεσαν πυρκαγιά στον υδροηλεκτρικό σταθμό Ντνίπρο, ο οποίος τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια - τη μεγαλύτερη πυρηνική εγκατάσταση της Ευρώπης. Μια θραύση του φράγματος θα μπορούσε όχι μόνο να διακόψει την τροφοδοσία του πυρηνικού σταθμού, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες σε όλη τη χώρα. Ωστόσο σε ενημέρωσή της η υδροηλεκτρική αρχή της Ουκρανίας, δήλωσε ότι το φράγμα του υδροηλεκτρικού σταθμού δεν κινδυνεύει.

Hitting largest Ukrainian hydro power plant and the dam is nothing less than using weapons of mass destruction, akin to nuclear weapons. Are we still merely allowed to watch this? pic.twitter.com/l5uFgrpyvy

Από τις επιθέσεις τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. «Υπήρχαν περισσότερα από 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι τύπου Shahed και σχεδόν 90 πύραυλοι διαφορετικών τύπων. Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο απέναντι στην καθημερινή ζωή των πολιτών», ανέφερε πρόεδρος της Ουκρανίς, Βολοντιμίρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας τα «συλλυπητήριά του στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν από αυτή τη φρίκη», χωρίς να προσδιορίζει τον απολογισμό των επιθέσεων.

«Προς το παρόν, υπάρχουν δύο νεκροί και τουλάχιστον οκτώ τραυματίες στη δυτική περιφέρεια Κμελνίτσκι. Υπάρχουν επίσης έξι τραυματίες στη Ζαπορίζια (νότια), τρία άτομα αγνοούνται στον τόπο των επιθέσεων», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι επιθέσεις είχαν στόχο «σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γραμμές υψηλής τάσης, ένα υδροηλεκτρικό φράγμα, κατοικίες, ακόμη και ένα τρόλεϊ».

This night, Russia launched over 60 "Shahed" drones and nearly 90 missiles of various types at Ukraine. The world sees the Russian terrorists' targets as clearly as possible: power plants and energy supply lines, a hydroelectric dam, ordinary residential buildings, and even a… pic.twitter.com/5dX2fAMMiE