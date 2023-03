Η Ρίτα Γουίλσον τραγούδησε Κόκοτα στη δεξίωση του Μπάιντεν για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας

Στη δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, που παρέθεσε ο Τζο Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο χθες Τετάρτη, παραβρέθηκε ο Τομ Χανκς, με την σύζυγό του, Ρίτα Γουίλσον, η οποία τραγούδησε Σταμάτη Κόκοτα.

Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε την ημέρα γιορτή της δημοκρατίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε διακήρυξη που υπέγραψε την Παρασκευή.

«Συμπληρώθηκαν 202 χρόνια φιλίας μεταξύ της σύγχρονης Ελληνικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ», είπε ο Μπάιντεν, ζητώντας εκ νέου δέσμευση για υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της ισότητας και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων όπως είπ.

Η Ρίτα Γουίλσον τραγούδησε Σταμάτη Κόκοτα

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν η Ρίτα Γουίλσον τραγούδησε Σταμάτη Κόκοτα και το τραγούδι «Μια παρένθεση και μόνο» με τους παριστάμενους να τη συνοδεύουν χτυπώντας ρυθμικά παλαμάκια.

Rita Wilson performing at the ⁦@WhiteHouse⁩ for Greek Independence Day pic.twitter.com/wEK923Xtu7 — Lena Argiri (@lenaargiri) March 29, 2023

Στη σκηνή ανέβηκε και ο Τομ Χανκς αφού ο Τζο Μπάιντεν αστειεύτηκε προς τη Ρίτα Γουίλσον ότι «το ταλέντο σου είναι απίστευτο. Και το μόνο που με ανησυχεί είναι το γούστο σου στους άνδρες».

«Έχεις κάτι να πεις Τομ;» ρώτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον διάσημο ηθοποιό που απάντησε «δεν είμαι Έλληνας αλλά είχα το μυαλό να παντρευτώ μία Ελληνίδα» προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Tom Hanks in the crowd as wife Rita Wilson performs during the Greek Independence Day reception at the White House on Wednesday. pic.twitter.com/gft39ndVex — Nandita Bose (@nanditab1) March 29, 2023

Τόσο η Γουίλσον όσο και ο Χανκς έχουν την τιμητική ελληνική υπηκοότητα, η οποία τους δόθηκε το 2020. Η ετήσια δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας είχε αναβληθεί το 2020 λόγω της έναρξης της πανδημίας και επανήλθε στον Λευκό Οίκο με τη καθιερωμένη της μορφή μετά από τρία χρόνια απουσίας.

Tom Hanks said: “No I’m not Greek. I just had the good sense to marry one.” https://t.co/c3QebqoPz3 — Emily Goodin (@Emilylgoodin) March 29, 2023

Το 2021 είχε διοργανωθεί μια ψηφιακή εκδήλωση, ενώ το 2022 είχε κριθεί σκόπιμο να μετατοπιστεί για τον Μάιο, με δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιούσε τότε επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον.

Μπάιντεν: «Τιμούμε τον ηρωισμό των Ελλήνων επαναστατών»

«Σήμερα, τιμούμε τον ηρωισμό των Ελλήνων επαναστατών που πολέμησαν για την ανεξαρτησία τους πριν από περισσότερους από δύο αιώνες και γιορτάζουμε την ιερή ιδέα που πάντα συνέδεε τα μεγάλα έθνη μας. Ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε τη δύναμη να διαμορφώσουμε τη μοίρα μας» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το μόνο πράγμα που αναρωτιέμαι είναι το γούστο σου για τους άντρες», είπε ο Μπάιντεν στην Γουίλσον, η οποία τραγούδησε στην εκδήλωση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε στη συνέχεια τον Τομ Χανκς να τους συνοδεύσει στη σκηνή. «Είμαι λίγο ανήσυχος, η αδερφή μου κάθεται δίπλα στον Τομ Χανκς», αστειεύτηκε ο Μπάιντεν.

The @POTUS Joe Biden is joined by Tom Hanks and Rita Wilson to celebrate Greek Independence Day at the White House. pic.twitter.com/W0SBAWxUM7 — e-Αmyna (@e_amyna) March 29, 2023

Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε και στο παρατσούκλι «Μπαϊντενόπουλος» που του έχουν προσδώσει στην πολιτεία του Ντέλαγουερ αλλά και στον Ρόμπερτ Μενέντεζ, για τον οποίο είπε «νομίζω ότι είναι Έλληνας».