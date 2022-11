Η Rihanna υπέγραψε συμφωνία εκατομμυρίων για ντοκιμαντέρ στο Apple TV+

Συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με την Apple TV+ έκανε η Rihanna για την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ που θα καταγράφει την επιστροφή της στη σκηνή πριν την εμφάνιση στο Super Bowl LVII του επόμενου έτους.

Η 34χρονη τραγουδίστρια φέρεται να σύναψε την συμφωνία με την εταιρεία μετά την επανεμφάνισή της στα charts τον περασμένο μήνα με το σινγκλ «Lift Me Up» από το «Black Panther: Wakanda Forever».

«Υπάρχει τεράστια ζήτηση για ο,τιδήποτε έχει να κάνει με τη Rihanna, ειδικά εφόσον αυτή θα είναι η μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από χρόνια», δήλωσε πηγή της μουσικής βιομηχανίας στη βρετανική Sun.

«Η Rihanna είναι μια τεράστια δύναμη στη μουσική και γι' αυτό η Apple πλήρωσε εκατομμύρια», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, το ντοκιμαντέρ θα καταγράφει την βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια «κατά τη διάρκεια των προβών και των συναντήσεων πριν τη μεγάλη βραδιά και θα δώσει μια εικόνα για το πώς είναι πραγματικά η ζωή της τώρα που επιστρέφει στην ποπ ως μητέρα», μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού νωρίτερα φέτος με τον ράπερ A$AP Rocky.

