Η Rihanna στηρίζει Τζόνι Ντεπ: Έγινε ο πρώτος άνδρας πρωταγωνιστής σε σόου της Savage X Fenty

Η Rihanna σίγουρα δεν είναι «Anti-Johnny», αφού παρά τις έντονες αντιδράσεις και την καμπάνια για μποϊκοτάζ, έβαλε κανονικά τον Τζόνι Ντεπ στο σόου της Savage X Fenty.

Ο 59χρονος ηθοποιός κάνει μια cameo εμφάνιση στο Savage X Fenty Show Vol. 4 της τραγουδίστριας, το οποίο προβάλλεται τώρα στο Prime Video.

Στη διάρκεια της 40 δευτερολέπτων εμφάνισής του, ο Τζόνι Ντεπ εμφανίζεται να περπατάει υπό τους ήχους του «So Fresh, So Clean» των Outkast με μπλουζάκι Savage X Fenty, το Sheer X Smoking Jacket (75 δολάρια) και το Sleep Pant (60 δολάρια) του brand.

Φορώντας τα χαρακτηριστικά του κολιέ, eyeliner και με τα μακριά μαλλιά του πιασμένα σε αλογοουρά, περπατά μέσα σε κάτι που μοιάζει με σκοτεινό δάσος, αγκαλιάζοντας μάλιστα ένα δέντρο στο τέλος της βόλτας του.

Σύμφωνα με το TMZ, η Rihanna με την ομάδα της προσκάλεσαν τον Τζόνι Ντεπ να συμμετάσχει στο σόου, με μια πηγή να περιγράφει την εμφάνισή του ως «κουλ και σικ».

Ωστόσο πολλοί απογοητευμένοι φανς της τραγουδίστριας διαφώνησαν έντονα στην ιδέα να δουν τον Τζόνι Ντεπ -που το 2016 κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ, αλλά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και κέρδισε την πολύκροτη δίκη για δυσφήμιση εναντίον της νωρίτερα φέτος- να τιμάται ως ο πρώτος άνδρας με πρωταγωνιστικό ρόλο σε σόου της Savage X Fenty.

Όταν ανακοινώθηκε η είδηση της εμφάνισης του Ντεπ στο Twitter, ένας φαν απάντησε: «Έχω μπερδευτεί τόσο πολύ, γιατί τον εκθειάζουν; Rihanna, δεν είσαι εσύ αυτή. Αν κάποιος καταλαβαίνει τι είναι σεξουαλική επίθεση, αυτή είσαι εσύ...».

Η 34χρονη τραγουδίστρια άρχισε να βγαίνει με τον μουσικό Κρις Μπράουν το 2007, ο οποίος της επιτέθηκε δύο χρόνια αργότερα- αφού παραδέχτηκε την ενοχή του για την επίθεση, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια με αναστολή.

Άλλοι χρήστες επικεντρώθηκαν περισσότερο στην ηλικία του Τζόνι Ντεπ, θεωρώντας ότι η Rihanna «λοξοδρόμησε» για βοηθήσει στην αποκατάσταση της εικόνας του.

«Τι στο διάολο κάνει ο Τζόνι Ντεπ, ένα πτώμα σε ταχεία αποσύνθεση, σε ένα σόου με εσώρουχα; Αλλά ακόμα και αν αγνοήσουμε όλα αυτά, ξέρει καθόλου το κοινό της;», έγραφε άλλο σχόλιο.

