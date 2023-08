Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Madonna- Την καλωσόρισε η Beyonce από σκηνής

Η Madonna έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση σε συναυλία της Beyonce και εκείνη την αποθέωσε.

Μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας της, όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ΜΕΘ, η Madonna έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση σε συναυλία της Beyonce, η οποία όταν την αντιλήφθηκε κάλεσε το κοινό να ζητωκραυγάσει.

Η Μadonna πήγε στο σόου της Beyoncé στο New Jersey την Κυριακή και σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media, φαίνεται πως όταν την είδε η Beyonce κατά τη διάρκεια του «Break My Soul» κάλεσε τον κόσμο να φωνάξουν για την «Βασίλισσα της οπ» Μadonna.

«Big shout to the queen», είπε η Beyoncé. «Βασίλισσα Μητέρα, Madonna, σε αγαπάμε», φώναξε από τη σκηνή η Beyonce με τον κόσμο να ανταποκρίνεται.

Ο μάνατζερ της Madonna, Guy Oseary, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι η τραγουδίστρια είχε περάσει αρκετές ημέρες στην εντατική λόγω «σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης». Την Κυριακή, η Madonna έγραψε ένα σημείωμα στους θαυμαστές ευχαριστώντας τους για την στήριξή τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. «Η αγάπη από την οικογένεια και τους φίλους είναι το καλύτερο φάρμακο. Ένα μήνα έξω από το νοσοκομείο και μπορώ να το αναλογιστώ», είπε η Madonna.

«Ως μητέρα μπορείς πραγματικά να εμπλακείς στις ανάγκες των παιδιών σου και στη φαινομενικά ατελείωτη προσφορά», πρόσθεσε. «Αλλά όταν τα πράγματα έρθουν τα πάνω κάτω, τα παιδιά μου ήταν πραγματικά εκεί για μένα. Είδα μια πλευρά τους που δεν είχα ξαναδεί. Έκανε όλη τη διαφορά.» ανέφερε μεταξύ άλλων η Madonna.

Madonna at #RenaissanceWorldTour last night! ❤️👑 pic.twitter.com/RRHDyaWtEa

Beyoncé gives Madonna who was in the audience, a shout out ❤️😍#Madonna #Beyonce pic.twitter.com/N3hvr9eYJB