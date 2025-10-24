ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ουγγαρία στους δρόμους: Μαζικές συγκεντρώσεις Ορμπάν και Μάγιαρ ενόψει των εκλογών

Η πορεία των υποστηρικτών του Ορμπάν είχε έντονα αντιευρωπαϊκό και αντιουκρανικό χαρακτήρα, ενώ στη συγκέντρωση του Μαγιάρ ακούστηκε το σύνθημα «Russians go home»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Ουγγαρία στους δρόμους: Μαζικές συγκεντρώσεις Ορμπάν και Μάγιαρ ενόψει των εκλογών Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγροι πλημμύρισαν την Πέμπτη το κέντρο της Βουδαπέστης, σε δύο αντίπαλες συγκεντρώσεις που ανέδειξαν το έντονα πολωμένο πολιτικό σκηνικό της χώρας ενόψει των εθνικών εκλογών του Απριλίου 2026.

Η μία πλευρά, οι υποστηρικτές του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, συγκεντρώθηκαν από το πρωί στη γέφυρα του Δούναβη και κατευθύνθηκαν προς το νεογοτθικό κτίριο του κοινοβουλίου, σε αυτό που οι διοργανωτές αποκάλεσαν «πορεία ειρήνης». Η εκδήλωση συνέπεσε με την Ημέρα Μνήμης της Επανάστασης του 1956, εθνική εορτή για την αποτυχημένη αντισοβιετική εξέγερση που καταπνίγηκε από τον Κόκκινο Στρατό.

Ωστόσο, η πορεία πήρε έντονα αντιευρωπαϊκό και αντιουκρανικό χαρακτήρα, με συνθήματα όπως «Δεν θέλουμε να πεθάνουμε για την Ουκρανία» και επιθέσεις του Όρμπαν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ομιλία του, διάρκειας περίπου 40 λεπτών, ο Ούγγρος πρωθυπουργός κατηγόρησε το Κίεβο και τους συμμάχους του ότι «έφεραν την Ευρώπη στον πόλεμο» και ότι είναι πρόθυμοι «να στείλουν άλλους να πεθάνουν».

Η Ουγγαρία στους δρόμους: Μαζικές συγκεντρώσεις Ορμπάν και Μάγιαρ ενόψει των εκλογών Facebook Twitter
Συγκέντρωση Όρμπαν / Φωτ: EPA

Ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με το Κρεμλίνο και αντιτίθεται σθεναρά στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, υποστήριξε ότι το Κίεβο «έχει πάψει να είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος». Δήλωσε ότι στηρίζει «στρατηγική εταιρική σχέση» με την Ουκρανία, αλλά τόνισε πως δεν μπορεί να ενταχθεί «ούτε στην αμυντική, ούτε στην οικονομική συμμαχία» της Ευρώπης, γιατί «θα φέρει πόλεμο, θα πάρει τα χρήματά μας και θα καταστρέψει την οικονομία μας».

Η Ουγγαρία στους δρόμους: Μαζικές συγκεντρώσεις Ορμπάν και Μάγιαρ ενόψει των εκλογών Facebook Twitter
Συγκέντρωση Όρμπαν / Φωτ: EPA
Η Ουγγαρία στους δρόμους: Μαζικές συγκεντρώσεις Ορμπάν και Μάγιαρ ενόψει των εκλογών Facebook Twitter
Συγκέντρωση Όρμπαν / Φωτ: EPA

Μαζική συγκέντρωση Μάγιαρ στο κέντρο της Βουδαπέστης

Αργότερα το απόγευμα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ απάντησε με δική του μαζική συγκέντρωση στην Πλατεία των Ηρώων, όπου δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν την περιοχή φωνάζοντας συνθήματα όπως «Russians go home». Πρόκειται για σύνθημα της εξέγερσης του 1956 που πλέον αποκτά νέο νόημα, καθώς πολλοί Ούγγροι θεωρούν ότι ο Όρμπαν έχει φέρει τη χώρα υπερβολικά κοντά στη Μόσχα.

Η Ουγγαρία στους δρόμους: Μαζικές συγκεντρώσεις Ορμπάν και Μάγιαρ ενόψει των εκλογών Facebook Twitter
Συγκέντρωση Μάγιαρ / Φωτ: EPA

Στην ομιλία του, ο 44χρονος Μάγιαρ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι οδήγησε τη χώρα στη φτώχεια, κάνοντας κατάχρηση δημόσιων πόρων και διχάζοντας τους πολίτες. «Θέλω να υπάρξει αλλαγή σε αυτή τη χώρα. Έχω κουραστεί από τα τελευταία 15 χρόνια», δήλωσε μία από τις συμμετέχουσες, η Ζανέτ Κις, που ταξίδεψε από τη δυτική Ουγγαρία για να συμμετάσχει στη συγκέντρωση.

Η Ουγγαρία στους δρόμους: Μαζικές συγκεντρώσεις Ορμπάν και Μάγιαρ ενόψει των εκλογών Facebook Twitter
Συγκέντρωση Μάγιαρ / Φωτ: EPA

Πρώην μέλος του κυβερνώντος κόμματος Fidesz και νομικός, ο Μάγιαρ αναδείχθηκε πολιτικά μόλις πέρυσι, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως συντηρητικό αλλά ανεξάρτητο αντίπαλο του Όρμπαν. Εστιάζει στα προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα των Ούγγρων, όπως ο πληθωρισμός, οι υποψίες διαφθοράς στην κυβέρνηση και το ανεπαρκές σύστημα υγείας. 

Το αγροτικό τμήμα της χώρας —η σταθερή εκλογική βάση του Όρμπαν— αποτελεί τώρα κεντρικό στόχο της εκστρατείας του Μάγιαρ, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα μια εθνική περιοδεία 80 ημερών, πραγματοποιώντας ανοικτές συναντήσεις σε πόλεις και χωριά.

Παράλληλα, επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους, ζητώντας από τους υποστηρικτές του να «δεχθούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους» μετά τις εκλογές του Απριλίου, των οποίων η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγνοεί τον Όρμπαν για να προστατεύσει ευρωβουλευτή από «άδικη δίκη» στην Ουγγαρία

Διεθνή / Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγνοεί τον Όρμπαν για να προστατεύσει ευρωβουλευτή από μια «άδικη δίκη» στην Ουγγαρία

Η Ιλάρια Σάλις, Ιταλίδα ευρωβουλευτής, είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2023 στη Βουδαπέστη, κατηγορούμενη για απόπειρα επίθεσης σε ακροδεξιό ακτιβιστή - Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφησε κατά της άρσης ασυλίας της
LIFO NEWSROOM
Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Διεθνή / Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Στην Ουγγαρία, πάντως, οι αντιφασιστικές ομάδες σπάνια δραστηριοποιούνται πολιτικά, καθώς ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz διατηρούν σχεδόν απόλυτη εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ζελένσκι Κάρολος Ουκρανία

Διεθνή / Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε με τιμές τον Ζελένσκι στο Ουίνδσορ – Κόκκινο χαλί στη Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο πλαίσιο του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων»
LIFO NEWSROOM
Η Χαμάς επιστρέφει στη Γάζα: Η εκεχειρία του Τραμπ κρέμεται από μια κλωστή

Διεθνή / Η Χαμάς επιστρέφει στη Γάζα: Η εκεχειρία του Τραμπ κρέμεται από μια κλωστή

Δύο εβδομάδες μετά την εκεχειρία στη Γάζα, η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στη μεταπολεμική διοίκηση, αμφισβητώντας το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ - Οι συγκρούσεις στα σύνορα και οι πιέσεις των ΗΠΑ αυξάνουν τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
Λούβρο: Η εταιρεία πίσω από το αναβατόριο της ληστείας κάνει καμπάνια με χιούμορ

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: «Μεταφέρουμε τους θησαυρούς σας γρήγορα και αθόρυβα» - Η viral διαφήμιση της εταιρείας του ανυψωτικού

«Δώστε στην ομάδα μάρκετινγκ μια καλή αύξηση» ήταν ένα από τα δεκάδες σχόλια των χρηστών, κάτω από τη διαφήμιση του ανυψωτικού που χρησιμοποίησαν οι δράστες της κινηματογραφικής ληστείας
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Άντριου: Το οικόσημο του αφαιρέθηκε από το κάστρο του Ουίνδσορ - Μία κίνηση με ισχυρό συμβολισμό

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: Το οικόσημο του αφαιρέθηκε από το κάστρο του Ουίνδσορ - Μία κίνηση με ισχυρό συμβολισμό

Στην περίπτωση του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, η κίνηση αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια και πολύ σοβαρή - Δείχνει δημόσια ντροπή ή αποπομπή από τον θεσμό
LIFO NEWSROOM
ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική παρά την εκεχειρία

Διεθνή / ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική παρά την εκεχειρία

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ δηλώνει ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη βελτίωση στην ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς
LIFO NEWSROOM
ΜΕΛΟΝΙ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΤΡΑ

Διεθνή / Μελόνι: «Η Ιταλία έτοιμη να υποστηρίξει» τις κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ για την επέκταση οικισμών

Χαρακτήρισε επίσης, «απαράδεκτες τις βίαιες δηλώσεις» ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων - Τι είπε για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την Ιταλία
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Άντριου: Μήπως ο τίτλος του δούκα του Γιορκ είναι καταραμένος;

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: Μήπως ο τίτλος του δούκα του Γιορκ είναι καταραμένος;

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν είναι ο πρώτος δούκας του Γιορκ που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου - Αποκεφαλισμοί, προδοσίες και άσχημες ειδήσεις έχουν σημαδέψει την ιστορία του τίτλου
LIFO NEWSROOM
Σεξουαλική παρενόχληση, κατάχρηση εξουσίας και συγκάλυψη: Η Αγγλικανική Εκκλησία βυθίστηκε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της ιστορίας της

Διεθνή / Σεξουαλική παρενόχληση, κατάχρηση εξουσίας και συγκάλυψη: Η Αγγλικανική Εκκλησία βιώνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο της ιστορίας της

Ο αρχιεπίσκοπος Στίβεν Γουντ κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, ενώ η Αγγλικανική Εκκλησία της Βόρειας Αμερικής βυθίζεται σε κρίση εμπιστοσύνης
LIFO NEWSROOM
 
 