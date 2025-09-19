ΔΙΕΘΝΗ
Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Στην Ουγγαρία, πάντως, οι αντιφασιστικές ομάδες σπάνια δραστηριοποιούνται πολιτικά, καθώς ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz διατηρούν σχεδόν απόλυτη εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βίκτορ Όρμπαν/ Φωτ.: EPA
Η Ουγγαρία θα ακολουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ και θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν την Παρασκευή, μία ημέρα μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε ανάλογο βήμα.

Ο Όρμπαν, μιλώντας σε κρατικό ραδιόφωνο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «η Antifa είναι πράγματι τρομοκρατική οργάνωση» και ότι «ήρθε η ώρα και στην Ουγγαρία να ταξινομήσουμε οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό μοντέλο».

Τι είναι η Antifa

Η Antifa, συντομογραφία του “anti-fascist”, δεν αποτελεί ενιαία οργάνωση αλλά έναν χαλαρό συνασπισμό ακτιβιστών και ομάδων που αντιστέκονται στον φασισμό και τον νεοναζισμό, συχνά σε διαδηλώσεις. Πρόκειται περισσότερο για ιδεολογικό ρεύμα παρά για συγκροτημένο κόμμα ή δομή, αν και ορισμένες ομάδες έχουν υιοθετήσει πιο μαχητικές τακτικές.

Στην Ουγγαρία, πάντως, οι αντιφασιστικές ομάδες σπάνια δραστηριοποιούνται πολιτικά, καθώς ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz διατηρούν σχεδόν απόλυτη εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια.

Η υπόθεση Σάλις στο επίκεντρο

Στις δηλώσεις του, ο Όρμπαν αναφέρθηκε σε περιστατικό του 2023, όταν αντιφασίστες ακτιβιστές επιτέθηκαν σε άτομα που φέρονταν να συμμετείχαν σε ετήσια ακροδεξιά συγκέντρωση στη Βουδαπέστη.

Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν και η Ιταλίδα ακτιβίστρια Ιλαρία Σάλις, η οποία παρέμεινε προφυλακισμένη για περισσότερο από έναν χρόνο στην Ουγγαρία, προκαλώντας διπλωματική ένταση με την Ιταλία για τις συνθήκες κράτησής της.

Η Σάλις αποφυλακίστηκε τον Μάιο του 2024 με κατ’ οίκον περιορισμό και στη συνέχεια εξελέγη μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποκτώντας ασυλία. Ωστόσο, η Ουγγαρία συνεχίζει να ζητά την επιστροφή της για να δικαστεί, με τους εισαγγελείς να διεκδικούν ποινή κάθειρξης 11 ετών.

Ο Όρμπαν σχολίασε επικριτικά την εξέλιξη, λέγοντας ότι «η Antifa ήρθε στην Ουγγαρία, ξυλοκόπησε ειρηνικούς ανθρώπους, κάποιους σχεδόν μέχρι θανάτου, και ύστερα αυτοί έγιναν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κουνάνε το δάχτυλο στην Ουγγαρία για το κράτος δικαίου».

Με πληροφορίες από NBC News

